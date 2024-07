„Vzhledem k tomu, že oprava oken na budově knihovny bude trvat tři týdny, bude knihovna uzavřena nejen po dobu celozávodní dovolené od dvaadvacátého července do druhého srpna, ale také v týdnu od pátého do devátého srpna,“ informovala pracovnice knihovny Zdeňka Adlerová.

Po tuto dobu mohou zájemci vracet knihy do biblioboxu umístěného před budovou.

„Od pátého do devátého bude do ulice Kostelní otevřeno Hladové tiskové okénko, každý všední den od devíti do jedenácti a od patnácti do sedmnácti hodin. Zde budeme půjčovat noviny, časopisy a knihy z omezené nabídky a dále vydávat objednané knihy a došlé rezervace,“ shrnula Adlerová.

Čtenáři využijí objednávky dle volného výběru, na které je návod ZDE. Návod na vytvoření žádanky na mobilním telefonu je pak ZDE.

Pouze ve zmíněném týdnu mohou lidé knihy objednávat také na mailu knihovna@kkdvyskov.cz.