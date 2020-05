„Doba od devíti do jedenácti je vyhrazena pro čtenáře nad šedesát let. Vstup je možný pouze v roušce, u vchodu je desinfekční prostředek na ruce,“ informovali pracovníci knihovny.

Do budovy přitom nepouští více než osm čtenářů, kteří musejí udržovat dvoumetrové rozestupy. Knihy se vracejí do připraveného vozíku u vchodu, aby zamířil do karantény. Knihovna průběžně aktualizuje podmínky provozu pro každý týden na webu www.kkdvyskov.cz.