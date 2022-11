Smékal připomněl, že dosavadní prostory pro žáky Základní umělecké školy a provoz knihovny už neodpovídají současným požadavkům. „Proto jsme rozhodli o rekonstrukci bývalé školky nově právě pro tyto účely. V budově bude pro děti k dispozici deset učeben,“ zmínil starosta.

V Pustiměři má odloučené pracoviště Základní umělecká škola Ivanovice na Hané. „V obci momentálně vyučujeme sto čtyřicet žáků, a to ve dvou budovách v jejích různých částech. Je to často logistický problém, když má žák z jednoho předmětu přebíhat přes půl obce do dalšího vyučování. Nové pracoviště nám žáky a učitele přesune pod jednu střechu, takže odpadnou problémy s rozvrhem hodin při přechodu z jednoho pracoviště na druhé,“ ocenil budoucí změny ředitel školy Kamil Sedlák.

Připomněl především stav současné budovy výtvarného oboru vedle místního zdravotního střediska. „Ta je už naprosto nedostačující jak po prostorové, tak po stránce zajištění hygienických norem,“ vysvětloval Sedlák.

KULTURNÍ CENTRUM



Přestavba bývalé mateřské školy.



Náklady: 29,5 milionů korun.



Otevření: příští rok.



Usídlí se Základní umělecká škola i knihovna.



Přibude sál pro třicet lidí.

Zahrnuje sadové úpravy.

Zájemců o studium je aktuálně více, než škola pojme. „Jenom v Pustiměři máme v současné době v pořadníku dalších šest zájemců. A to nehovořím o dalších osmi odloučených pracovištích v okolních obcích, kde je situace obdobná. Momentálně uchazeče přijmout nemůžeme, neboť kapacita celé školy s 540 žáky je zcela zaplněná,“ dodal ředitel.

Obecní knihovna zahrne na novém místě také dětský koutek. „V případě knihovny je potřeba ještě dovybavení nábytkem, se kterým počítáme začátkem příštího roku. Poté přistoupíme k otevření budovy,“ zmínil pustiměřský starosta.

Také díky malému sálu získají obyvatelé obce komunitní prostor pro různorodé aktivity. „Kapacita sálu je přibližně třicet osob, které ho využijí například pro malé koncerty, vítání občánků, menší svatby, přednášky a debaty. Součástí projektu byly i sadové úpravy v zahradě za budovou, kde jsou nainstalované herní prvky pro děti. Zahrada bude veřejně přístupná a stane se místem pro setkávání lidí,“ shrnul starosta.

Zamíří sem zvláště rodiny s malými dětmi, které zde najdou místo k aktivními i pasivnímu odpočinku. Přestavba školy je největší akcí, kterou obec zahájila v uplynulém volebním období. Vedení obce se chce dále změřit na opravy dopravní infrastruktury včetně chodníků a místních komunikací. K prioritám patří také rekonstrukce veřejných budov.