JÍZDA PO CHODNÍKU



* Na chodnících jsou doma pouze chodci.

* Za přestupek hrozí pokuta 2 000 korun.

* Na porušování si stěžovali někteří Vyškované.

* Policisté při kontrolách za jedno odpoledne přistihli na 10 hříšníků.

Kvůli zhoršující se situaci vyrazili na kontrolu policisté. Za jedno odpoledne přistihli u porušování pravidel deset lidí. Mimo jiné i na Masarykově náměstí. Hrozila jim pokuta až dva tisíce korun.

„Mnohdy stačí jeden pohyb stranou v momentě, kdy vás předjíždí cyklista, kterého neslyšíte a za sebou nevidíte. Neštěstí je pak hotové. I na takovéto situace si v poslední době stěžovali někteří Vyškované,“ potvrdila policejní mluvčí Alice Musilová. Apelovala zejména na řidiče menších mopedů, elektrických kol či koloběžek i klasických cyklistů. „Některým při jízdě chybí respekt k okolí,“ zdůraznila.

Před riziky vážných následků varovali i záchranáři. „Chodec není na kolizi připravený a nemá pochopitelně ani ochranné vybavení jako helmu a podobně. Zvláště lidem v důchodovém věku hrozí při srážce vážné zranění,“ sdělila lékařka jihomoravské záchranky Barbora Truksová Zuchová.

Lukáš Vláčil provozuje ve Vyškově servis pro elektrokoloběžkáře. Právě jezdci na těchto dopravních prostředcích někdy představují pro chodce, alespoň podle policistů, zvlášť velké riziko. „Koloběžkář ani elektrokoloběžkář podle mě, stejně jako cyklisti, nemají na chodnících co dělat. Uznávám, že sám to také porušuji především na náměstí, kde je to trochu složitější. Když už je to ale nevyhnutelné, snažím se dodržovat rozumnou rychlost, řekněme do patnácti kilometrů v hodině,“ uvedl Vláčil.

Kroutí ale hlavou nad případy, kdy jezdci neznají pravidla provozu a přejíždějí mezi silnicí a chodníkem podle toho, jak je napadne. „Nedokážu si představit desetileté dítě, jak se motá na jakékoliv koloběžce v provozu mezi auty, zato si ho, bohužel, velice živě představím, jak uhání třicítkou mezi chodci,“ pokračoval Vláčil.

A zbytečné rizikové situace podle něj vytvářejí rovněž dospělí. „Buď se motají po chodnících nepřiměřenou rychlostí vůči chodcům, nebo jsem je potkal dokonce i v protisměru na silnici. Rozhodně bych ale neřekl, že pro ně jsou pravidla moc přísná. Každý z nich je účastníkem provozu, takže by měl znát jeho pravidla a také je dodržovat,“ je přesvědčený.

Policisté v souvislosti s tím upozornili cyklisty, aby při překonávání přechodu pro chodce raději z bicyklu sesedli, než aby na něj vjeli. „Bohužel právě i takovýchto situací jsme byli svědky. Pro kolemjedoucí řidiče to bývá mnohdy nečekané a pro cyklistu nebezpečné. Za ušetřené vteřiny to rozhodně nestojí,“ uzavřela mluvčí Musilová.