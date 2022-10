Spoje linky R8 využívají tisíce cestujících týden co týden zejména v pátek a v neděli odpoledne. Právě kvůli výluce traťové koleje trvající do 18. října jsou však nyní nuceni jet z Brna do Kojetína a zpět náhradními autobusy. „Docela nepříjemně mě překvapilo, že už ve čtvrtek jelo málo autobusů na to, kolik na ně čekalo lidí. Byli jsme tam nacpaní jako sardinky, polovina musela celou cestu stát, což během hodinové cesty není úplně pohodlné,“ povzdechla si třeba studentka Tereza Kręželoková.

Současně podotkla, že mezi stojícími cestujícími byla řada penzistů. „Řidič byl nepříjemný a jel jako šílený. Při minulých výlukách přitom koordinátoři jasně říkali, že všichni musí mít místo k sezení, jinak je nebude možné přepravit. Navzdory tomu tam stálo klidně dvacet nebo třicet lidí a nikdo to neřešil,“ pokračovala mladá žena.

Podle zástupců společnosti RegioJet nelze s přesností říci, kolik lidí v uvedenou dobu na jejich spoje na brněnském hlavním nádraží čekalo. Někteří totiž jeli s jejich firmou, další pak s Českými dráhami. „Nelze tedy určit, kolik lidí čeká na RegioJet a kolik na České dráhy,“ argumentovala mluvčí firmy Alexandra Janoušek Kostřicová.

Přiznala však, že kapacita náhradní autobusové dopravy nebyla zejména v páteční špičce dostatečná. Nutnost stání pak obhajovala konkrétními typy vozidel. „V některých případech bohužel došlo k tomu, že počet míst v autobusech nebyl dostatečný. Jednalo se o nejvytíženější spoje v pátek. Situace se dotkla jednotek cestujících, kteří pak byli přednostně usazeni ve spoji následujícím. V uličkách autobusů je možné stát pouze v případě, že je na to vůz konstruován a schválen,“ doplnila Janoušek Kostřicová.

Zda cestující v náhradním autobuse jedoucím po dálnici mohou stát, záleží na objednávce dopravce. V případě, že firma na vlakovou výluku zamluví dálkové autobusy, mají lidé sedět připoutaní. Pokud objedná autobus linkový, záleží na konkrétním počtu míst k sezení i stání. „Z pohledu bezpečnosti může řidič vézt tolik pasažérů, kolik je napsaných v technickém průkazu vozidla. Z Brna do Kojetína by měl dopravce spíš požadovat dálkové autobusy. Pokud v nich lidé stojí hodně namačkaní, je to řidičova zodpovědnost,“ řekl Deníku krajský koordinátor Besipu Miroslav Charouz.

Ministerstvo dopravy rovněž upozornilo na požadavky, které má společnost ve zmíněném úseku splňovat. „Smlouva s dopravcem uvádí, že k zajištění náhradní dopravy musí být použit takový dopravní prostředek, který je schopen vozit kočárky a jízdní kola nebo lyže. V případě dopředu ohlášené přepravy také osoby, které jsou na vozíku. Dopravce je povinen viditelně označit příslušný spoj náhradní dopravy, a to minimálně informací o cílové stanici. Důležitou podmínkou je, že zavedení náhradní dopravy nezprošťuje dopravce povinnosti zajistit odpovídající kapacitu podle konkrétních potřeb,“ vysvětlil mluvčí ministerstva dopravy Martin Brychta.

Na svém webu firma RegioJet nicméně už dopředu některá omezení služeb avizuje. Jedná se především o přepravu zavazadel, jízdních kol nebo nadstandardní služby jako je cestování první třídou.

Nedostatek míst v autobusech a nevyhovující pohodlí způsobila dle mluvčí dopravce zejména samotná vlaková výluka. „Nižší komfort je především způsoben výlukou, kdy se jedná o jednokolejný úsek a není možné trasu jednoduše nahradit. Dvě větší výluky v jeden okamžik měly za následek nedostatek autobusů, přestože bylo poptáno více než čtyřicet dopravců,“ okomentovala situaci mluvčí RegioJetu Alexandra Janoušek Kostřicová.

Poté, co se na sociálních sítích rozproudila v uplynulých dnech bouřlivá diskuse, začali lidé poukazovat na dlouhodobé problémy s dopravcem na stejné trase. „Loni to bylo stejné, jedna velká katastrofa. RegioJet je sice komfortnější než to, co předtím předváděly České dráhy, ale náhradní dopravu aspoň měly vyřešenou. Naštěstí už vlakem nejezdím,“ poukázala na facebooku Monika Drdová.