Až sto tun obilí za hodinu dokáže sklidit nový kombajn CR11 firmy New Holland. | Video: AGROTEC a. s.

ČTK Jakub Dostál dnes 12:15

/FOTO, VIDEO/ Až sto tun obilí za hodinu dokáže sklidit stroj, jehož žací lišta může měřit až osmnáct metrů. Nový kombajn CR11 firmy New Holland se v uplynulých dnech zapojil i do sklizně na Vyškovsku. Do regionu zavítal jeden z pouhých patnácti předprodukčních kusů na světě.