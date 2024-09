„Zámecký park je víc než jen místo plné zeleně. Každý kámen a socha tu vyprávějí příběhy, které často zůstávají návštěvníkům skryté. Abychom je hostům přiblížili, pořádáme prohlídky parku s průvodcem,“ vysvětlila Radka Mikulincová z programového oddělení zámku.

Lidé se dozví zajímavosti také o sochách v parku. „Zobrazují mytologické postavy, náboženské motivy, lásky bohů i proměny ročních období. A právě na těchto postavách můžeme vidět, jaké hodnoty a symboly byly v minulosti důležité,“ doplnila Mikulincová.

Novinkou letošních hodinových prohlídek je návštěva zrekonstruované hrobky rodu Kouniců, s obnovou krypty pomohl příspěvek od Ministerstva kultury.

„Pro koho byla hrobka původně zbudována? Kdo ji vybudoval? Kam zmizela těla, která zde byla kdysi uložena? Odpovědi na tyto otázky se návštěvníci během komentovaných prohlídek dozví. Zámecký park není jen krásné místo na procházku – je to brána do minulosti, kde se můžete dotknout historie skrze řadu výjimečných prvků. V těchto místech se příběhy a dějiny doslova otiskly do kamene,“ lákala na prohlídky Mikulincová.

Vstupné činí sto padesát korun za osobu, děti do tří let mají vstup zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě doporučují pořadatelé zakoupení vstupenek v předstihu, a to buď osobně na pokladně zámku nebo online ZDE.