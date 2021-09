Plné rehabilitace se Drbola dočkal až druhého dubna 1996. Aktuálně probíhá proces jeho blahořečení. „Kauza už je několik let v Římě a čeká se na její završení,“ potvrdila tento týden mluvčí brněnské diecéze Martina Jandlová.

Zlomem pro něj byl přechod do nové farnosti v Babicích na Třebíčsku. Tam se stal obětí provokace údajného zahraničního agenta Ladislava Malého, kterého pravděpodobně využívali agenti tehdejší státní bezpečnosti. Ve vyšetřovací vazbě bezpečnosti v Jihlavě zažil podle svědků mučení. Ve zinscenovaném procesu čelili trestu smrti, který byl vykonán oběšením třetího srpna 1951.

Václav Drbola se narodil šestnáctého října 1912 ve Starovičkách na Břeclavsku. Jako duchovní působil určitou dobu také ve Slavkově u Brna. Na začátku padesátých let se ale stal jednou z řady obětí takzvaného babického případu. Tehdejší události mapovali historici z Ústavu pro studium totalitních režimů.

„Byl významnou osobností farnosti i města. V roce 1951 byl nezákonně popraven, od jeho smrti letos uplynulo sedmdesát let. Výstava má téma perzekuce katolické církve v době totality,“ informovala za strůjce expozice Jana Miškovská. Na výstavě se podílí Občanské sdružení Paměť. ¨

