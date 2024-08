Za více než čtyři roky fungování vykradli zloději lesní bar podle Kaly zhruba patnáctkrát. „Drobné krádeže byly na denním pořádku. Když už se ale stane, že bar někdo úplně vybílí, zmizí tyčinky i s krabicemi nebo pivní lahve i s kastlem, tak je to zásah do ekonomiky,“ popsal Kala.

Ze začátku měl u baru pokladničku, do které za cukrovinky a nápoje platili lidé v hotovosti. Po prvních pěti měsících fungování ale někdo peníze ukradl. Nepomohla ani bytelnější kovová úprava ani pozdější zabetonování do země. I poté neznámý zloděj pokladničku vyboural a vykradl. Od té doby lidé platili přes QR kód.

V místě ale není signál, lidé si museli QR kód vyfotit a zaplatit po cestě z túry nebo až doma. „Někteří třeba zapomenou, což se samozřejmě může stát. Kdyby tam ale bylo připojení, tak by tam mohly být fotopasti, které by rovnou posílaly fotky toho, kdo věci cíleně vybírá,“ podotknul Kala.

Vzpomněl i na příhodu, kdy před zhruba dvěma lety zloděj ukradl fotopast i s pořízenými snímky.

Drobné krádeže pokrývaly dobrovolné příspěvky od lidí. V baru byl doporučený ceník, nicméně většinou lidé platili výrazně více, čímž dopláceli za to, že si někdo něco vzal a nezaplatil vůbec. „Obrat byl v baru asi 250 tisíc korun ročně. Zisk z toho ale nebyl žádný,“ uvedl.

Počet návštěvníků baru podle Kaly závisel na sezoně. „Pro mě bylo těžké odhadovat, jak často zanášet zboží. Proto to bylo nastaveno tak, že když něco chybělo, tak lidé posílali esemesky a já jsem to doplnil,“ sdělil.

Facebooková stránka baru má necelé tři tisíce fanoušků. Nyní ale v lese zůstává pouze posezení z dřevěných špalků.

Po oznámení o uzavření baru se pod Kalovým facebookovým příspěvkem objevily zklamané ohlasy. „Zatím nemám v plánu to měnit. Ale nedokážu na sto procent říct, že to tak bude celý život. Myslím, že ta myšlenka je dobrá a je jenom otázkou, jak to udělat tak, aby to fungovalo a vynechali jsme z toho ty bídáky, kteří to využívají jako zdroj svého občerstvení pro párty,“ zamyslel se muž.