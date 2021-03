Nervové onemocnění rhinopneumonie způsobené herpesvirem letos ohrožuje také životy koní na jihu Moravy. Pomocí je pro ně také vakcína, kterou vyrábí firma z Ivanovic na Hané na Vyškovsku.

Ilustrační foto. | Foto: Marie Nezbedová

„Za tři týdny jsme uvolnili do distribuce v České republice takový počet dávek naší vakcíny Bioequin H, který odpovídá trojnásobku spotřeby za celý loňský rok. Dodávky ještě navyšujeme, a to o desítky tisíc dávek týdně. Týká se to nejen potřeb veterinárních lékařů v tuzemsku, ale i v zahraničí,“ komentoval ředitel společnosti Bioveta Libor Bittner.