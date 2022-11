Místní pivovarští se pustili do volné a domnívané repliky piva z roku 1805, při vaření přidal ruku k dílu také slavkovský starosta Michal Boudný. „Historik a hnidopich by jistě vyvrátil mnoho kroků, ale uvažovali jsme pro nás zcela logicky. Tehdy lidé ještě úplně běžně nerozlišovali termín spodního a svrchního kvašení a dost možná využívali sladu, který vysušovali nad dřevem. V chuti piva hrál roli také přímý ohřev či roční období, a to vše promítáme do chuti Císařského piva,“ vysvětlil Vlček.