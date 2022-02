Variantu koronaviru omikron označují dezinformátoři za umělý virus, který nemůže pocházet z přirozeného mutačního procesu v přírodě. Podle nich vznikl, aby ukončil pandemii. „Je to nesmysl. Určitě je v silách přírody vytvořit tento typ koronaviru. Už v minulosti byl dílem přírody ještě horší virus než SARS-CoV-2, a to infekce španělské chřipky, která zabila miliony lidí,“ vysvětlil epidemiolog Viktor Mravčík.

Další účelově mylné informace šířené prostřednictvím internetu tvrdí, že očkování proti omikronu nezabírá. Člověk je podle odpůrců vakcíny magnetický a přitahuje železné věci především v místě vpichu. „Očkovat se nenechám, vakcíny jsou rychlokvašky s řadou vedlejších účinků. Vakcinologové nejsou odborníci, ale pouze mediální celebrity, kteří se chtějí zviditelnit. O covidu vyslovili tolik rozdílných názorů, že se jim nedá věřit,“ sdělil jeden z odpůrců. Představit se odmítl.

Brněnské centrum Bohéma: Očkování má smysl. Nová kampaň vyvrací dezinformace

Epidemiolog Mravčík spolu s pracovníky Společnosti Podané ruce připravuje dezinformační kampaň, která má ty nejčastěji se vyskytující fámy odvrátit. „V brněnském centru Bohéma jsme naočkovali desetitisíce lidí a na magnetismus si zatím ještě nikdo nestěžoval,“ usmál se Mravčík.

Lživá vyjádření o očkování jsou podle epidemiologa neodborná až legrační. Připomněl například tvrzení, že ve vakcínách jsou mikro žiletky, které lidem rozřežou žíly. Další scestná verze uvádí, že látka obsahuje miniaturní roboty, jimiž chce společnost na dálku ovládat miliardář Bill Gates. „Také tam jsou prý mikročipy, které po aplikaci vakcíny lidem explodují v hlavě a z uší a dutin jim jde kouř. To jsou nejbizarnější verze, se kterými jsem se na jižní Moravě setkal,“ vyjmenoval Mravčík.

Přísnější postihy pro lidi, kteří záměrně šíří lži, by uvítal politik Jan Bartošek. „Dezinformátorka Jana Peterková dostala od soudu pokutu čtvrt milionu korun, protože tvrdila, že klienti jednoho domova důchodců zemřeli bezprostředně po očkování proti covidu. Podle mě je to krok správným směrem. Navíc by se stát měl těmto výrokům na sociálních sítích bránit, aby tam lidé nemohli beztrestně lhát a ohrožovat druhé,“ oznámil nedávno politik na facebooku.