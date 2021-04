„Během pandemie jsme ale jinak v obci pracovali tak, jak jsme byli zvyklí. Nyní se těšíme na letní počasí a věříme, že se situace už konečně zlepší,“ komentoval ve čtvrtek starosta Lulče Adam Majchrák.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkNávštěvníci ocení kulturní památky jako barokní kostel svatého Isidora z roku 1734. Jiní zase zamíří k zatopenému lomu v blízkosti obce, který je už od třicátých let minulého století upraven do podoby přírodního koupaliště. Místní ho znají pod jménem U Libuše. Z minulých dob se tam do současnosti zachovala například funkční žulová skluzavka, skokanské můstky, ale také stylové převlékárny. Zájemci se projdou také po naučné stezce s obsáhlými informačními panely.

Luleč

Počet obyvatel: 958

První písemná zmínka: 1349

Na návštěvě v Lulči.Zdroj: Deník/Jakub DostálVýznamná rodačka: Marie Ďurovičová, rozená Kovářová



Narodila se 11. května 1927 v Lulči. Od mládí cvičila, stejně jako její rodiče a prarodiče v tělovýchovné organizaci Sokol. V roce 1948 ji vybrali do družstva gymnastek, které úspěšně reprezentovaly naši republiku na letních olympijských hrách v Londýně 1948, kde získaly zlaté olympijské medaile.

Na návštěvě v Lulči.Zdroj: Deník/Jakub DostálTip na výlet: Naučná stezka Luleč



Stezka přibližuje historii, památky a okolí obce. Okruh se skládá ze dvou částí: historického okruhu uličkami a vycházkové trasy východním okolím. Podél trasy najdou turisté dvaadvacet panelů, ze kterých se dozví informace o historických událostech, osobnostech a zajímavých objektech Lulče. Trasa měří asi pět kilometrů a začíná u obecního úřadu a pokračuje kolem zvoničky, kostela ke koupališti Libuše.