Stavby s vůní dřeva je největší studentskou soutěží zaměřenou na dřevěné stavění v České republice. Všechny návrhy jsou rozděleny do kategorie malých nebo velkých dřevěných staveb. Přihlášky obsahovaly nejen projekty domů, ale i rozhledny, lávky a další konstrukce. Soutěžní díla zhodnotila odborná porota složená z významných architektů, stavařů i investorů a zároveň lidé v online hlasování.

Návrh tvoří moderní design kaple, pro jeho vytvoření zohlednila autorka také okolní prostředí. V současné době čeká projekt na posouzení investora, poté se rozhodne, zda dřevěná kaple inspirovaná návrhem na místě vyroste. „Těší nás zvyšující se počet přihlášených týmů. Studenty neodradil ani posunutý termín státních zkoušek překrývající se s uzávěrkou přihlášek do soutěže. Přesto se většina soutěžících stihla přihlásit,” hodnotí letošní ročník pořadatel soutěže Stanislav Polák.

Do letošního ročníku přihlásili soutěžící sedmapadesát návrhů. Neodradila je ani dlouhodobá domácí výuka. „Většina své projekty zpracovávala jako bakalářské nebo diplomové práce. Jako jedné z mála se mi povedlo uspět navzdory tomu, že jsem teprve v předposledním ročníku. Profesor nám ale zároveň radil, abychom přicházeli pouze s nápady, které opravdu dokážeme převést do praxe. Snažil se, abychom si uvědomovali, že krása spočívá v jednoduchosti,“ doplňuje budoucí architektka.

Díky použití přírodního materiálu zapadá návrh moderní kaple přirozeně do okolí. Dřevo jí zároveň vrací kousek z historie. „Objekt se nachází v přírodě, proto jsem zvolila přírodní materiál, tedy smrkové a dubové dřevo. Mobiliář je pro svou snadnou opracovatelnost navržený rovněž ze dřeva. Jeho vůně v interiéru navíc tvoří příjemné vnitřní klima. Kostel není rodinný dům, ve kterém architekt povolí uzdu kreativitě. Naopak má pravidla, která je potřeba dodržet,“ komentuje svůj vítězný návrh dvaadvacetiletá studentka.

/VIZUALIZACE/ Rutinní nabídku investora dokázala díky kreativnímu zpracování dotáhnout až k ceně veřejnosti v nedávné soutěži Stavby s vůní dřeva. Do kategorie malé dřevěné stavby se studentka Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně Dorota Świderová zapojila s návrhem kaple na kopci Poustka v Pozořicích na Brněnsku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.