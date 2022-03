Charvatčané nabídli přes šest set vín, nejvíc chutnala Pálava i ryzlink rýnský

Josefské košty vín – sobota 19. března



Hodonínsko: Blatnice pod Svatým Antonínkem, Hovorany, Josefov, Vracov



Břeclavsko: Horní Bojanovice, Krumvíř

To v sousedních Vacenovicích býval tradiční košt o týden dřív. Tamní vinaři se ale právě kvůli nejistému rozvolňování do události se stovkami hostů nepustili. „Rozhodli jsme se, že ji v daném termínu dělat nebudeme. Místo toho chceme na začátku léta uspořádat akci, která by u našich sklepů představila vína uplynulých dvou ročníků,“ uvedl František Ilčík z pořádající vacenovické organizace Českého zahrádkářského svazu.Podtitulem letošní výstavy je Zpátky v sedle. Akci v roce 2020 museli Vracovští zrušit den před výběrem vzorků. „Bylo to smutné, ale dva roky jsme nějak přežili. Nyní je cítit hlad po vystavování, ale vzhledem částečné nervozitě s ohledem rušení opatření jsme na počty vzorků tolik netlačili,“ podotkl Šmíd.

Po čtyřleté přestávce chystají místní výstavu vín v Josefově. Příchozí budou moci na Josefa okoštovat kolem šesti set vzorků. „Na obec naší velikosti je to krásný počet vín z Podluží a Slovácka. Po rozvolnění se lidé určitě budou chtít bavit a prožít příjemné chvíle. Pokud bude pěkně, nachystáme i venkovní posezení,“ sdělil starosta Vojtěch Pospíšil.

Zatímco covidová opatření mizí, pořadatelé vinařských setkání řeší nepříjemnosti se zvyšováním cen. Své o tom vědí třeba v Ratíškovicích, kde se lidé potkají poslední dubnovou sobotu. „Projevuje se to například na vyšších cenách skleniček nebo tisku katalogů, což se pak odrazí i ve vstupném. Uvidíme také, jak se současná situace s válkou projeví v návštěvnosti. Zatím počítáme jako v minulosti s dvanácti sty až čtrnácti sty lidmi,“ řekl za pořadatele Jiří Hubáček.

Došli zme pacijentů zachránit: folkloristé z Vacenovic darovali krev i úsměvy

Místní košty vína mají často tradici delší i než půl století. Etnograf a historik František Synek připomněl, že začátky souvisejí s organizováním vinařů a zahrádkářů do svazů. „Jejich činnost se zaměřovala na šíření osvěty ve výrobě, údržbě či uskladnění vína, což následně zlepšovalo hospodaření vinařů. Setkávali se nejdříve ve sklepech a pak i oficiálně při koštech v sálech,“ uvedl Synek.

Postupně se tak rodily kulturně-společenské události. Čím víc lidí přišlo, tím měl spolek i víc peněz ze vstupného. „Netrvalo dlouho a na košty přibyla i hudební produkce. Navíc se výstavy protahovaly, a to postupně až do nočních hodin. S tím souvisela zábava a zpěv, takže pozvání cimbálové muziky byl logický krok,“ dodal etnograf.