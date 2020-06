/FOTOGALERIE/ Chladné počasí stále brání zahájení nové sezony na Letním Koupališti Bučovice. Původně počítali provozovatelé už s prvním červnem, ale kvůli nízkým teplotám to nebylo možné.

Jednou z novinek bude na bučovickém letním koupališti modernizované hřiště pro plážový volejbal. | Foto: MĚSTO BUČOVICE

„Sezona letos nezačala zcela podle našich představ. Pevně však věříme, že o co horší bylo počasí na počátku června, o to bude lepší v září a koupací sezona se nám protáhne třeba do jeho poloviny, jak tomu bylo v některých uplynulých letech,“ doufal vedoucí bučovického koupaliště Jaroslav Hrabovský.