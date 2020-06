Koupaliště přitahuje každoročně návštěvníky ze širokého okolí. "Chtělo by to ale ještě přidat těch pár stupňů navíc," komentoval Marek Brákora z Brna.

Areál však už funguje bez hygienických a kapacitních omezení. „V letošním roce jsme provedli standardní údržbu. Tam, kde bylo potřeba, pracovníci technických služeb opravili bazén, sprchy a zázemí. Novinkou je nový plot kolem areálu, protože původní snadno překonali návštěvníci, kteří nechtěli platit vstupné,“ prozradila Slámová.

V posledních třech letech podle ní mířily investice zejména do vybavení koupaliště dětskými atrakcemi. V malých bazénech je minitobogán, klouzačka a chrlič. V horní části areálu je pak od loňského roku dětské hřiště. „Celodenní vstupné pro dospělého je devadesát korun, důchodci a děti do osmnácti let platí pětapadesát. Po patnácté je hodině je ale vstupné spíš symbolické,“ dodala mluvčí.

Otevřeno mají v červenci každý den od devíti hodin ráno do devíti večer, za špatného počasí je zavřeno.