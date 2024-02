Na rozhodnutí Krajského soudu v Brně ve sporu týkajícího se vyškovského pivovaru reagovali tento týden také zástupci radnice. Potvrzení dřívějšího rozsudku, který bývalému provozovateli upíral nárok na náhrady od státu, uvítali. „Je to odblokování a uvolnění možností rozvoje celého území. Verdikt dost jasně posouvá věci kupředu,“ upozornil místostarosta Vyškova Roman Celý.

V pivovaru je už od jara 2017 zastavený provoz, areál zůstává i nadále uzavřený. | Foto: Město Vyškov

O nejnovějším posunu ve sporu už Vyškovský deník informoval. Klíčová je zároveň pokračující likvidace společnosti Jihomoravské pivovary, která vlastní budovu a výrobní technologie a spadá pod Ministerstvo zemědělství.

„Právě ministr zemědělství Marek Výborný na podzim ve Vyškově přislíbil, že město bude tím prvním, s kým hodlá ministerstvo o odkupu areálu jednat. Bude ale pochopitelně postupovat dle nezávislého znaleckého posudku za cenu v místě a čase obvyklou,“ připomněl starosta Vyškova Karel Jurka.

Za stěžejní považuje detailní jednání zastupitelů. „Bude záležet na zastupitelstvu, zda jsme ochotni posudkovou cenu akceptovat. Nad její výší zatím nemá smysl spekulovat. Zájem o odkup areálu každopádně trvá, to už jsme si deklarovali skoro napříč politickým spektrem. Půjde nicméně o obrovský závazek a rozhodnutí na řadu let dopředu,“ zdůraznil Jurka.

Prověří i možnost kulturního centra

Proti nákupu pivovaru není třeba ani opoziční zastupitel Libor Bláha. „Je velmi důležité, aby město mělo kontrolu nad tím, co se v jeho centru bude dít. Dovedu si představit, že součástí přebudovaného areálu bude i menší pivovar, bohužel ale zatím přesně nevíme, jak by měl celý areál v budoucnu vypadat. Než tedy budu pro jeho nákup hlasovat, budu chtít podrobně vědět, co se zde bude dít, aby to nedopadlo jako s budovou bývalé Zdravotnické školy v Dědicích,“ doplnil Bláha.

Uvažoval přitom, kde město vezme prostředky na uskutečnění řady plánovaných projektů. „Navíc nákup pivovaru není ani v rozpočtu na letošní rok ani ve střednědobém výhledu, což jsem na posledním zasedání zastupitelů kritizoval,“ dodal Bláha.

Už v dlouhodobých plánech je vize propojení stávajícího areálu zámku, zámecké zahrady a právě areálu bývalého pivovaru ve smysluplný celek. „Nejde jen o jednotlivé budovy či pivnici, ale rovněž o množství pozemků, například pod zámeckou zahradou, kterou hodláme zásadně zrekonstruovat. Budeme muset hledat cestu pro získání strategického partnera, který by nám pomohl s přípravou záměru a s následným financováním,“ okomentoval Celý.

Připustil i možnost navrácení výroby piva v menším měřítku. „Určitě to ale není o tom, že převezmeme areál a následně v současných prostorách začne vaření piva. Každému, kdo objekty navštívil a zná je, musí být jasné, že technologie mají svůj vrchol dávno za sebou. Tradici ale v nějaké míře zachovat chceme. Naším přáním každopádně je, aby území ožilo a aby sloužilo lidem. Určitě prověříme také možnost realizace nějakého kulturního centra,“ dodal místostarosta.