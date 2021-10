/FOTO/ Na nové prostory pro družinu se mohou těšit žáci Základní školy v Křenovicích na Vyškovsku. „Na jaře zahájíme opravu domu ve Svárovské ulici vedle domu dětí tak, aby byla nová družina funkční již pro příští školní rok,“ potvrdil křenovický starosta Zdeněk Žabenský.

Budova křenovické základní školy. Její žáci získají nové prostory pro družinu. | Foto: Deník/Jakub Dostál

Obec podle jeho slov usiluje o dotace, ale kvůli důležitosti projektu se do něj pustí bez ohledu na to, jestli s žádostmi uspěje. „Naši žáci zatím využívají jako družinu kmenové třídy školy. Do budoucna je to ale neakceptovatelné,“ upozornil Žabenský.