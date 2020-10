Křenovičtí plánují rozšíření základní školy. O nové třídy a družinu

Dvě nové třídy zhruba pro padesátku žáků. A školní družina. Křenovičtí plánují rozšíření tamní základní školy. V obci mají totiž podle starosty Zdeňka Žabenského do dvou let vzniknout desítky nových domů a škola by už pro nové děti neměla kapacitu.

