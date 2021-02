Co vaši obec v nejbližší době čeká?

Například během jara a začátkem léta plánujeme opravy čtyř set metrů chodníku od prodejny Hruška až po státní silnici. Zároveň s tím souvisí kompletní výměna veřejného osvětlení včetně sloupů a svítidel. Energetická společnost navíc v úseku položí nadzemní nízké napětí do země. Zmizí tedy kabely.

Zdroj: DeníkOd podzimu spojuje Pustiměř a Vyškov nově zpevněná cesta, která zjednodušuje cesty místních do zaměstnání. Uvažujete o jejím dalším rozšiřování?

Máme to v plánu, protože v současnosti končí mimo obydlenou část obce. Zpracováváme projektovou dokumentace na dopojení cyklotrasy do místní části Stará cihelna. Jedná se o krátký úsek v délce dvě stě až tři sta metrů. Lidem to pomůže, aby se na trasu nemuseli připojovat po polních cestách, které jsou za nepříznivého počasí ve špatném stavu. Vyhnou se také cestám, kde je zvýšený provoz.

V obci jste v uplynulých letech vyzkoušeli participativní rozpočet. Jaké konkrétní projekty jste na jeho základě uskutečnili?

Participativní rozpočet umožňuje zapojení občanů do utváření obce. Navrhnou projekty a ty vítězné pak obec zrealizuje ze svého rozpočtu. Vyhlásili jsme ho předloni, zatímco loni jsme pracovali na vítězných projektech. Konkrétně to bylo hřišťátko u studánky s dřevěnými atrakcemi pro děti. Přibyly také dva ukazatele rychlosti neboli radary a lavička pro důchodce v Melicích.

Jste spokojený se zájmem? Zopakujete to i v budoucnu?

Další participativní rozpočet v plánu zatím nemáme. Je to tradičnější spíše u větších měst. U obcí hrozí problém, že se nesejde dostatečné množství projektů a výběr pak nemusí být zcela validní. My jsme jich měli jedenáct, což je dobré, ale zatím pokračovat nebudeme.

Dlouhodobě se v obci věnujete úpravám sportovního areálu. V prosinci jste dokončili například pumptrackovou dráhu. Je už tedy připravená k využití?

Vzhledem k počasí zatím pro veřejnost otevřená není. Má za sebou už ale zkušební provoz s profesionálem z Olomouce, který to jezdí závodně. Několikrát trať projel a dával rady, když třeba nějaká zatáčka nebyla dost klopená a podobně. Zhotovitel pak podle toho trať vhodně upravil. Teoreticky to totiž funguje tak, že tam při jízdě na kole nešlapete a jedete plynule pouze na základě setrvačnosti.

Před časem jste informovali o přípravě bezdrátového rozhlasu. V jaké to je aktuálně fázi?

Už na něm pracujeme. Na bezdrátový rozhlas jsme získali dotaci z protipovodňových opatření, takže to bude fungovat jako varovný signalizační systém pro obec. Nahradí zároveň náš současný rozhlas.

Pokud se ještě vrátíme ke koronavirové krizi. Jak velký šok byla pro vaši obec první vlna a jak to zvládáte nyní?

Podobně jako jinde byl i u nás nedostatek roušek. Místní je nemohli sehnat, takže se asi několik desítek lidí ochotně zapojilo do šití roušek. Vyráběli je v domácnostech a odevzdávali do schránky před obecním úřadem. Pak jsme je dali k dezinfekci do sterilizátoru, který u nás zůstal po panu zubaři. Na zavolání jsme pak roušky rozváželi. Ve spolupráci s Místní akční skupinou Hanácký venkov jsme také sehnali pro každého obyvatele dezinfekci, kterou jsme s pomocí dobrovolníků distribuovali po jedné lahvičce pro každého obyvatele obce. Ve druhé vlně ale už potíže nejsou, protože domácnosti jsou dobře zásobené. Nabízeli jsme také pomoc s nákupy, ale zájem měl jen jeden místní.

Jak velký propad příjmů očekáváte kvůli rušení superhrubé mzdy?

Rozpočet pro letošní rok jsme sestavovali tak, že jsme s výpadkem v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy a změnou slevy na poplatníka počítali. Vycházel nám propad příjmů zhruba o dva a tři čtvrtě milionu. Naštěstí byl novelizován zákon o rozpočtovém určení daní, který řeší navýšení daňových příjmů obcí. To pomůže ke zmírnění výpadku, který se tak v našem případě snad vejde do jednoho milionu. Pracujeme přitom s třicetimilionovým rozpočtem, takže to není výrazný propad. Máme navíc značné rezervy, takže to neohrozí naše plány do budoucna.

Podržely vás rezervy z minulých let i loni?

Ano, žádné připravované investiční akce jsme z důvodu výpadku příjmů odkládat za minulé období nemuseli. Za minulý rok přitom ten propad dosáhl zhruba dva a půl milionu korun.