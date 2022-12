Právě směrem na Olomouc tak přibude nový samostatně vedený připojovací pruh. „Nejprve překlene nový most přes řeku Hanou a následně povede přes parkoviště. Nadjezd silnice I/47 povede v krajním poli v ose obslužné komunikace, která bude zrušena. Svahový kužel nadjezdu I/47 zajistí opěrná zeď,“ doplnila mluvčí státních silničářů.

Následně stavbaři pruh připojí k hlavní trase s vozovkou, kterou rozšíří na úkor odstavného pruhu. „Rovněž pod železničním mostem dělníci vybudují opěrnou zeď pro zachycení násypového kužele. Návrhová rychlost připojovacího pruhu je čtyřicet kilometrů v hodině s ohledem na prostorové možnosti. Větev projektanti navrhli jako jednopruhovou s šířkou jízdního pruhu na tři a půl metru, odstavného pruhu dva metry, zpevněné krajnice dvakrát půl metru a nezpevněné krajnice dvakrát tři čtvrtě,“ pokračovala Trubelíková.

Kvůli vysoké nehodovosti řidičů skončí upravená i větev Brno–Vyškov, která je nově navržena na rychlost šedesáti kilometrů. Kvůli bezpečnosti dopravy bude na větvi Olomouc–Vyškov zrušený hospodářský sjezd při odstranění pevných překážek.

Mnozí řidiči lokalitu dobře znají. „D46 se na křižovatce Vyškov-východ odděluje od dálnice D1 a po východním obchvatu Vyškova míří na sever do Olomouce. Před Olomoucí prochází mimoúrovňovou křižovatkou Slavonín, na níž se kříží s dálnicí D35. Půl kilometru za ní D46 končí na olomouckém předměstí a napojuje se do silniční sítě,“ popsal zapojení vytížené dálnice například Zdeněk Koblížek.

Odborníci na plánech pracovali už před devíti lety, schválení od úředníků na Ministerstvu dopravy získal rok následující. Silničáři se v prosinci postupně dopracovali k vyhlášení tendru s podáváním nabídek do šestého února příštího roku. „Předpokládaná hodnota zakázky je téměř 571 a půl milionu korun bez daně. Počítáme do ní také novou protihlukovou stěnu, bezpečnostní zálivy nebo doplnění telematiky,“ dodal generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Hanácká dálnice

Dálnice D46 z Vyškova do Olomouce je známá také jako Hanácká dálnice, do doby dostavby D1 zajišťuje pro řidiče kapacitní spojení Brna s Ostravou. Při jejím budování počítali stavaři s výjimkami z norem. Kromě chybějících širokých odstavných pruhů to zahrnulo také absenci připojovacích a odbočovacích pruhů.

Mimoúrovňová křižovatka Vyškov byla v minulosti rozšířená a odbočovací a připojovací pruhy. „Ve směru na Olomouc takový pruh nevznikl z technických a ekonomických důvodů, mezi které patří nutnost výstavby mostu přes Hanou a úprava nadjezdu. Chybějící odbočovací pruhy tvoří v současnosti výraznou překážku bezpečnosti provozu, pro kterou nelze zvýšit v přilehlém úseku rychlost,“ prohlásila mluvčí.

Vysvětlila, že při najíždění vozidel na D46 dochází ke konfliktním situacím mezi účastníky provozu. Jako jedinou naději na změnu uvedla právě přestavbu, která výrazně zlepší bezpečnost a plynulost provozu.