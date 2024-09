V pátek v šestnáct hodin hodin zahájí krojovaná chasa hody stavěním máje. Od sedmnácté hodiny pak ožije centrum obce cimbálovou muzikou, při které vystoupí mužský pěvecký sbor Krasavci z Ostrožské Nové Vsi.

Pořadatelé připomněli, že tento sbor je známý svým precizním vícehlasým zpěvem a tradičními kroji. „Je mi ctí, že můžeme přivítat Krasavce na našich hodech,“ komentoval starosta obce Jan Kachlík.

Po Krasavcích vystoupí i místní ženský pěvecký sbor Barborky, který v letošním roce natáčí již své druhé CD.

Sobota sedmého září pak přinese celodenní hodový program s pestrou nabídkou tanečních vystoupení, zpívání u hospody, dětských tanců a tradiční cófavé a vařečkové tance.

„Při příležitosti tohoto slavnostního dne jsem poslal pozvánku i na zastupitele a zástupce Jihomoravského kraje, kteří by nám mohli pomoci posvětit základní kámen k přístavbě Základní školy. Je to pro naši obec velký den, proto jsme vysvěcení chtěli spojit s hody, abychom u toho mohli všichni být,“ vysvětlil Kachlík.

Večer od dvaceti hodin den uzavře hodová zábava s bohatou tombolou. V neděli osmého září následuje slavnostní mše svatá, po které je na programu exhibiční fotbalové utkáním.

Udržování tradic a folkloru považují pořadatelé za klíčové pro zachování kulturní identity. Podstatné podle nich je, že děti si odnáší do dospělosti cenné hodnoty, které pak mohou předávat dalším generacím.

„Jsem hrdá na naše děti a mladé dospělé, kteří se zapojují do krojového průvodu a udržují živou tradici. Bez podpory a nadšení místních obyvatel by to nebylo možné,“ dodala Olga Legnerová, která se v Komořanech už téměř sedmnáct let věnuje dětem a podílí se na přípravě folklorního programu.