„Završení prací na objezdu bude znamenat také konec omezení pro řidiče projíždějící ulicí. Z plně funkční křižovatky zmizí kyvadlové semafory. Pracovníci odborné firmy se pak zaměří pouze na výstavbu prodejny Lidl v areálu bývalého cukrovaru,“ informovala mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

Úpravy křižovatky s novým obchodem úzce souvisí. Jeho výstavba totiž v lokalitě zkomplikuje provoz. „S kruhovým objezdem zjednodušíme a zpřehledníme dopravu na silnici první třídy I/54. Samotnou prodejnu stavíme na vlastním pozemku, s dokončením stále počítáme v polovině příštího roku,“ zdůraznila mluvčí Lidlu Iveta Barabášová.

Plány může ještě zkomplikovat počasí. „V případě jeho nepřízně nebo ze jiných technických komplikací si stavební firma vymezila náhradní termín o víkendu od desátého do jedenáctého října,“ dodala Slámová.

Provoz na místě upravily kromě kyvadlových semaforů i četné objížďky a omezení. „Kruhový objezd v křížení silnic I/54, I/50, III/4191 v ulici Československé armádyumožňuje připojení nového směru k budovanému nákupnímu centru,“ vysvětlila policejní mluvčí Alice Musilová.

Zákazníky nalákají prodejci na jaře do nové prodejny například na Wi-Fi připojení zdarma. „Návštěvníci se mohou těšit především na pohodlné nakupování v moderních prostorách. Prodejna bude vybavena vlastní pekárnou, díky které bude v nabídce vždy čerstvé pečivo. Zákazníci jistě uvítají také rozsáhlý úsek čerstvých potravin. K dispozici bude velký výběr ovoce a zeleniny, masa a mléčných výrobků. Ke snadnější orientaci zákazníků poslouží 3D grafické nápisy, vystavené zboží pak dobře vynikne díky LED osvětlení a barevnému provedení interiéru,” vyjmenovala některé plánované novinky Barabášová.

Nedostatek velkých prodejen ve městě je dlouhodobým tématem pro obyvatele města i jeho okolí. „Mám z toho radost, a to se mě to už nějaký ten pátek netýká. Všem to ale moc přeji. Sedm let, co jsme bydleli poblíž Slavkova, tak jsme nakupovali buď v malých samoobsluhách a nebo jezdili do Brna či Vyškova. Penny Market se fakt nedal, to bylo jen v nouzi, a to jsme zkoušeli Slavkov, Rousínov i Bučovice,” vzpomínala například Eliška Müllerová z Hrotovic.