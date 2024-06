Kryštof, Olympic, Horkýže Slíže, Tublatanka i No Name. Mimo jiné i tito interpreti vystoupí příští týden na vyškovském fotbalovém a atletickém stadionu. Fanoušci si jejich vystoupení užijí v pátek sedmého a v sobotu osmého června.

Takto hrála pro Vyškov kapela Kryštof před třemi lety v září. | Foto: Marie Nezbedová

Zatímco páteční hlavní hvězdou bude slovenská Tublatanka, sobotní pak Kryštof v čele se zpěvákem Richardem Krajčem. „Zůstává dva roky starý model, a to ten, že na fanoušky vyznávající tvrdší muziku čeká v pátek atraktivní hardrockový a metalový předkrm. V sobotu se kromě populární skupiny Kryštof představí také legendární Olympic s výjimečným dvaaosmdesátiletým frontmanem Petrem Jandou, slovenští bratři z No Name, folk-popový zpěvák Voxel či sourozenecká popová skupina YesBrothers,“ vyjmenoval starosta Vyškova Karel Jurka.

Zdroj: Youtube

V pátek vystoupí hardrocková kapela Harlej, metalová skupina Trautenberk, Alkehol, ze slovenské Nitry dorazí Horkýže Slíže a východní sousedy reprezentuje i bratislavská Tublatanka.

Zdroj: Youtube

Prodej vstupenek na obě akce nadále pokračuje přes Ticketstream.cz. Na pátek jsou k zakoupení ZDE a na sobotu ZDE.

Město Vyškov počítá stejně jako v předchozích dvou případech se spoluúčastí. Držitelé vstupenek budou mít k dispozici podklady s parkovacími variantami i dalšími důležitými informacemi.

Rytíři na Hradisku v Bučovicích předvedou souboje i výcvik. Přijedou i legionáři

„Primárně jsme k parkování zvolili travnatou plochu za areálem zbrojnice profesionálních hasičů, případně protější areál po bývalém zemědělském podniku Lukrom. Plochy mají hlavní nápor aut bez problémů zajistit. K navigaci na parkování znovu poslouží aplikace Waze,“ ujistili organizátoři obou hudebních akcí.

Zároveň návštěvníky vyzývají, aby ke sportovnímu areálu nejezdili autem, ale přišli pěšky. Uzavření ulic Sportovní a Jungmannova pro dopravu nebude platit pro trvale bydlící.

Také parkoviště u zimního stadionu zůstane veřejnosti stejně jako u předchozích koncertů uzavřené. „Předem děkujeme fanouškům, že budou respektovat pokyny organizátorů a pořádkové služby,“ vyzval starosta Jurka.

Do Branného dne se zapojily stovky vyškovských žáků. Rozšířili své dovednosti

Areál se v obou případech otevře ve čtrnácti hodin, o hodinu později vystoupí první skupiny. Pořadatelé připomněli, že na podobné akce nepatří v případě nepřízně počasí deštníky, protože divákům při jejich rozevření zakrývají pohled na pódium. „Pevně ale věříme, že se i do třetice akce vydaří a počasí nám všem znovu bude přát,“ dodal Jurka.