Pro Vyškov zahrají Kryštof, Olympic i No Name. Vstupenky jsou v předprodeji

/FOTO, VIDEO/ Skupina Kryštof se příští rok vrátí do Vyškova. Na tamním fotbalovém stadionu vystoupí osmého června. Pro město tam zahrají také Olympic, No Name a Jednou Týdně. Celá akce začne v patnáct hodin, vstupenky jsou již v předprodeji.

Připomeňte si, jak vypadal letošní koncert skupiny Kryštof v prostředí zámeckého parku ve Slavkově u Brna. | Video: Miroslav Hrazdil