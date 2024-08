Účastníci zažijí například pořadovou, střeleckou či taktickou přípravu, základy topografie, zdravotní přípravu nebo také ochranu proti zbraním hromadného ničení.

„Přeji vám, abyste si z výcviku odnesli to, co já před třiceti lety. Entuziazmus sloužit v armádě, skvělé kamarády na celý život a sebevědomí, že dokážu zabrat, a že díky super týmu mě nic nepoloží. Vy to zvládnete také, věřím vám,“ vzkázal budoucím studentům plukovník Jan Farlík, který je rektorem Univerzity obrany v Brně.

Nováčci se zabydlují v nových budovách, které zahrnují pokoje, učebny, kanceláře a sociální zázemí. Nechybí kuchyňky, pračky a sušičky, včetně místností pro sušení či čištění hrubých nečistot. Tedy vše je na jednom místě jak pro kurzanty, tak pro instruktory. Více čtěte ZDE.