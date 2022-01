„Pro vozidla do hmotnosti tří a půl tun povede po silnici I/54 přes Slavkov u Brna, Nížkovice, Žarošice a Archlebov zpátky k I/50 a po silnici II/431 přes Ždánice do Bučovic. Celková délka objízdné trasy je šestatřicet kilometrů. Vozidla nad tři a půl tuny, autobusy integrované hromadné dopravy a dopravní obsluha, pak pro změnu pojedou kyvadlově a po etapách přes poloviny opravované komunikace,“ přiblížil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martin Buček.

Odměnou za trpělivost bude podle něj pro řidiče jízda po kvalitnější silnici. „K přínosům patří nový povrch živice, výměna obrusné a ložní vrstvy s lokálními výspravami trhlin. Dále počítáme s dosypáním a zhutněním nezpevněných krajnic, provedením zálivek spár nebo demontáží a doplněním směrových sloupků. Zahrnuli jsme do toho také nádstavce na svodidla včetně instalace červených kůlů,“ vyjmenovával Buček.

Zmínil také nezbytnou demontáž původních svodidel a výměnu stejně jako doplnění betonových obrubníků u autobusových zastávek. Samozřejmostí tam bude také předláždění použitých žulových kostek a obnova vodorovného dopravního značení.

Stavební úpravy jsou jedním z nástrojů pro zklidnění dopravy. „Silnice I/50 je značně vytížená, to je ale v podstatě problém všech tranzitních komunikací,“ potvrdil krajský koordinátor BESIP Pavel Čížek.

Mezi Křižanovicemi a Bučovicemi

Ve stejném období se stavaři zaměří také na úsek od zhruba třiadvacátého do sedmadvacátého kilometru I/50 mezi Křižanovicemi a Bučovicemi. Práce tady od dubna natáhnou odhadem až na červen. „V obou zmíněných případech ale teprve začalo výběrové řízení na dodavatele,“ vysvětlil mluvčí silničářů s tím, že ještě nejsou známé finální náklady.

PRÁCE SILNIČÁŘŮ NA VYŠKOVSKU

Dva úseky I/50 mezi Křižanovicemi a Bučovicemi.

Začátek prací v Dubnu.

Završení v červnu.

Aktuálně pokračuje řízení na dodavatele.

Také v tomto případě se ale účastníci provozu už připraví na konkrétní objízdnou trasu. „Řidiči aut do tří a půl tuny pojedou po silnici II/429 přes Nesovice, Milonice, Kozlany a Bohdalice zpátky na I/50. Po II/431 v Bohdalicích pak přes Bohaté Málkovice a Bučovice. Celková délka trasy je na úrovni sedmnácti kilometrů. Těžší vozidla, autobusy a obsluha se po I/50 přesunou také tady kyvadlově bez nutnosti objíždění,“ vysvětlil Buček.

Náplň práce dělníků bude podobná jako v předchozím úseku. Zahrnuje krajnice, svodidla, povrch i opravy autobusových zastávek. I v tomto případě cestující bezpečněji nastoupí do autobusů díky obnovenému vodorovnému dopravnímu značení.

Kritika řidičů zaznívá ale také na některých dalších úsecích I/50, například u napojení silnice první třídy z Hodějic. „Odbočit směrem na Brno, respektive z vedlejší silnice doleva, tam je poslední dobou čím dál větší problém. Nejsem expert na dopravu, ale kruhový objezd nebo semafor s rozumným intervalem by to určitě chtělo. Třeba he možné nalezené i jiného vhodného opatření,“ uvažovala třeba Hana Matýsková z Brna, která tudy opakovaně projížděla.

Zástupci silničářů ale popřeli, že by u Hodějic chystali nějaké úpravy. Větší štěstí budou mít řidiči u Velešovic a Malínek, kde si ale počkají ještě podstatně delší dobu. V případě I/50 u Malínek se jedná o samotné hranice celého Jihomoravského kraje mezi třiatřicátým a sedmatřicátým kilometrem. Termín je ještě neznámý, ale jistě až příští rok.

„Další plány se týkají velešovické křižovatky silnic I/50 a III/3836. Už jsme k úpravám zpracovali dokumentaci a máme dokonce vydané stavební povolení. Nutně ale potřebujeme vypořádání s majiteli dotčených pozemků, takže realizaci předpokládáme v letech 2023 až 2024,“ dodal mluvčí státních silničářů Martin Buček.