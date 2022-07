Kamery s nočním viděním ve Slavkově sledují nádraží. Kvůli mladým vandalům

To by využívaly děti do doby, než se jejich počet v obci zase ustálí. „Doposud se u nás ročně narodilo deset dětí, které míří nejdříve do školky a pak do základní školy, kam chodí od první do čtvrté třídy. Následně pokračují většinou na školu v Otnicích,“ vysvětluje Tišer.

Bytový dům se nachází na rozlehlém pozemku uprostřed starých zahrad, na konci místní komunikace. „Obec je je jednoznačně atraktivní pro ty, kteří hledají klidný a bezpečný domov v obklopení přírodou, avšak s velmi dobrou dopravní dostupností do Brna nebo blízkého Slavkova. Vždyť v obci začíná jedna z linek Integrovaného dopravního systému, takže za zhruba pětatřicet minut jste přímo v centru moravské metropole,“ shrnula důvody, které přitahují do Milešovic nové obyvatele, developerka Pavla Fryštenská.