A pokračuje. „Naše město je zanedbané, u chodníků roste plevel, tráva se seče pomalu až ve výšce louky, neostříhané keře, kterými zarůstají chodníky, na náměstí pod stromy se nedá projít a dlažba je tam porostlá trávou a mechem. Musím dodat, že náměstí máme celkem upravené, ale to je tak vše,“ řekla.

Zástupci vyškovské radnice její slova odmítli. Tvrdí, že péče je dostatečná. Vedoucí odboru životního prostředí Jiří Kutálek Deníku Rovnost řekl, že její rozsah je součástí smlouvy se společností Staeg. „Věnuje se tam tomu až dvacet lidí současně. Pracují podle potřeby a aktuálního stavu vegetace i počasí,“ reagoval vedoucí Kutálek.

Vše podle něj záleží na dostupných možnostech. „Vždy je možné, aby se dělalo sečení nebo jiná údržba častěji. Je to otázka peněz, ale pro normální fungování města to stačí. Stříhání keřů, sečení trávy nebo likvidaci plevelu a čištění zarostlých chodníků řešíme skoro pořád. Také prostor náměstí se seče, vysazuje, zalévá a pleje. Týká se to i péče o mobilní nádoby se zelení,“ zdůraznil Kutálek. Podobně mluví rovněž vedení firmy, která se o zeleň ve Vyškově stará. Výkonná ředitelka Sylva Macháčková uvedla, že menší úpravy se snaží řešit okamžitě. Větší pak řeší s úředníky. „Bohužel mnohdy řešíme i takové situace, kdy jsou některá místa jen pár hodin po úklidu ve zcela neutěšeném stavu. Jsme ale otevření odborné diskuzi,“ ujistila ředitelka Macháčková.

ZELEŇ VE VYŠKOVĚ

Stará se o ni najedou až dvacet pracovníků soukromé společnosti.

Letos mimo jiné likvidovali následky silných bouří.

Údržba zahrnuje například sečení, odplevelování, zalévání nebo vysazování.

Letošní rok byl podle ní zvláště náročný. Mimo jiné bylo třeba se vypořádat s následky silných bouřek.

„Znamenaly pro nás nasazení většího počtu pracovních skupin, a také odpovídající techniky. Jsme přesvědčeni, že naši zaměstnanci provádí veškeré práce s odbornou péčí, protože pravidelně prochází systémem školení a vzdělávání,“ dodala Macháčková.

Starost o zeleň je v současné době i tématem vyškovských spolků. V kontaktu jsou kvůli němu s představiteli města. „Věříme, že věcná diskuze povede ke zlepšení systémové péče o naši zeleň od vysazení sazenice až po vzrostlý zdravý strom. Sečení zeleně je citlivé téma a nedá se vždy zavděčit všem stranám. I tak se ale nabízí řada známých možností jako například mozaiková seč a plochy s omezenou četností seče, trvalková výsadba nebo stále potřebnější zeleno-modrá infrastruktura,“ uvedla za spolek Zahrada u trpaslíka Alena Srbená.

Zmínila také možnost spolupráce s občany třeba ve vnitrobloku ve formě společné péče o zeleň. „Vše je ovšem založeno na oboustranné a otevřené komunikaci, ochotě spolupracovat a v neposlední řadě na osvětě společnosti,“ dodala Srbená.