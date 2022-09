„Pro vozidla do tří a půl tun máme obousměrnou trasu po II/430. Pokračuje po I/47 do Ivanovic na Hané, kde auta v průsečné křižovatce odbočí vlevo na II/428. Na trase budou pokračovat až do křižovatky silnic II/428 s III/0462, po levém odbočení řidiči pojedou zpátky po III/0462 až na předměstí Vyškova,“ shrnul Richard Pokorný z investičního úseku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.