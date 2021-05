Kvůli uzavírce si řidiči ve Slavkově krátí cestu pěší zónou

Po Brněnské ulici si v době uzavírek v centru města krátí cestu někteří řidiči ve Slavkově u Brna na Vyškovsku. Vjíždějí přitom do pěší zóny, která na provoz není připravená. „Jediná legální cesta, kterou se řidiči z této části města dostávají do centra, je ale u Penny, kde najedou doleva na obchvat. To je však v tomto provozu nadlidský úkon,“ komentoval situaci třeba Jan Marek ze Slavkova.

Řidiči projíždějící pěší zónou na Brněnské ulici, které zachytily bezpečnostní kamery. | Foto: Slavkov u Brna

Město ale v tuto chvíli o výraznějších změnách v organizaci dopravy neuvažuje. „Jakkoli to na sociálních sítích „vře“, v ulicích zatím nepozorujeme výrazné komplikace, jakkoli vnímáme, že situace není pro mnoho místních komfortní. V ulici Brněnská, v části, kde je pěší zóna, již před dopravními omezeními strážníci evidovali porušování zákazu vjezdu. Nyní samozřejmě sledují více případů,“ sdělila mluvčí Slavkova Veronika Slámová. Také díky kamerovému systému tam podle ní mají slavkovští strážníci přehled čtyřiadvacet hodin denně. „Jakkoli vnímáme apel některých obyvatel města na zprůjezdnění ulice, policisté nám tento krok nedoporučují z bezpečnostního i technického hlediska,“ pokračovala mluvčí města. Ubylo nezaměstnaných: na jihu Moravy je jich o patnáct set míň než před měsíce Přečíst článek › Rizik si přitom všímá i jinde. „Problémy sledujeme u pečovatelského domu na Polní ulici. Osobní auta se velmi těsně vyhnou, komplikace však způsobí větší auta, dodávky i nákladní vozidla. Tento problém monitorujeme, v těchto dnech však nebyl podán návrh na změnu dopravní organizace,“ doplnila Slámová. Většina řidičů se chová odpovědně a ohleduplně. „Nicméně jsem registroval několik stížností a v několika případech jsem byl i svědkem nedodržování dopravního značení, a to především v historické části města,“ potvrdil opoziční zastupitel Ivan Charvát. Přes prázdniny Město má podle něj možnosti k udržení stabilní situace. „Zahrnují dohled městských strážníků v těchto exponovaných místech, kde je třeba dohlížet dodržování dopravních předpisů i na bezpečnost chodců v důsledku zvýšené dopravy. S tím pomáhá také forma "zvýraznění" dopravního značení,“ dodal Charvát. Podoba dopravních omezení se upravuje podle aktuální situace. „Setkání všech účastníků stavby se totiž konají pravidelně každý týden ve čtvrtek. Na nich se pak případné změny organizace dopravy vyhodnocují. Aktuální organizace bude trvat ještě tři a půl měsíce, takže z velké části přes prázdniny, než bude křižovatka zase průjezdná,“ dodala k tématu slavkovská mluvčí Slámová. Úmrtí Napoleona připomínají Slavkovští posmrtnou maskou na turistické známce Přečíst článek › Provoz na silnici III/0501 průtahu Slavkovem u Brna je pro řidiče aktuálně omezený. V dubnu dělníci zahájili pod Palackého náměstím stavbu nové kruhové křižovatky. Práce jsou součástí dlouho očekávané rekonstrukce tříkilometrové silnice protínající celé město. Oficiální objízdné trasy vedou po obchvatu města na I/50. O opravě průtahu se jednalo mnoho let. „V letošním roce se práce týkají ulic Boženy Němcové, Lidické, Slovákovi a Československé armády. V příštím roce to bude zbytek průtahu. Oprav se tak dočká Špitálská, Kollárova, Slovákova a Bučovická,“ shrnula plány za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje Markéta Karbanová.

