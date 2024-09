„Na problémy si opakovaně stěžovali kolemjdoucí i majitelé přilehlých podniků. Nepřizpůsobiví lidé u tříramenných sestav nedaleko vstupu na městský úřad a ve směru k Sušilově ulici popíjeli alkohol, pokřikovali na kolemjdoucí, byli hluční, často mezi sebou agresivní a v místě i močili,“ informovali zástupci města v tiskové zprávě.

Okomentoval to i velitel vyškovských strážníků Petr Sedláček. „Nepřizpůsobiví se shlukovali proto, že se posezení nacházelo ve stínu pod stromy. Svoje chování ale opakovaně nedokázali ovládat, v okolí zanechávali nepořádek, mnozí posilnění alkoholem na lavičkách usnuli,“ vyjmenoval Sedláček.

Starosta Karel Jurka označil výjezdy městských či státních policistů k podobným lidem za nekonečný příběh. „Bez legislativních změn se situace v budoucnu nikdy nezlepší. Problém je s vymahatelností práva v České republice, protože řada z těchto lidí je nemajetných a z opakovaných postihů si vůbec nic nedělají. Tak to prostě je,“ doplnil starosta.

Zmínil, že do registru přestupků takových lidí tak jen přibývají další položky. „Dotyčný pokutu nezaplatí, strážníkům se na místě často vysměje do tváře, k přestupkové komisi se nedostaví. Je to demotivující a neefektivní. Přítomnost nepřizpůsobivých ve stínu pod lípami měla negativní vliv na okolí, vedla k různým konfliktním situacím. Vyškované nám opakovaně volali a psali stížnosti, kolikrát šlo přímo o podněty k samotnému odstranění laviček,“ posteskl si Jurka.

Po rozebrání sestav najdou lidé lavičky nově podél stezky ze Smetanových sadů k Jízdárenské ulici. Květináče zůstaly na Masarykově náměstí.

Posedávají i okolo morového sloupu

Na původní místo se posezení zatím nevrátí. „Laviček je v centru města dostatek. Mrzí nás samozřejmě, že jsme museli odstranit zajímavě řešené posezení, které navíc využívalo přírodního zastínění. Lepší řešení jsme ale nenašli, taková je bohužel realita,“ zdůraznil starosta.

Podle Sedláčka se v minulých dnech situace ohledně nepřizpůsobivých lidí zlepšila. „Samozřejmě si najdou další místo, ale zatím se situace v jiných lokalitách výrazněji nezhoršila. Pochopitelně posedávají i jinde, třeba okolo morového sloupu, alespoň je ale máme pod kontrolou kamerového systému,“ vysvětlil velitel strážníků.

Na nadcházející sezonu pak může částečně pomoci připravovaná změna obecně závazné vyhlášky. „Ta doposud zakazovala konzumaci alkoholu na veřejném prostranství v parku Smetanovy sady. Radnice chystá její rozšíření na další lokality, centrum Vyškova nevyjímaje,“ upozornili zástupci města.

Připomněli, že odstraněné lavičky byly na svém původním místě na náměstí čtyři roky, skupinky nepřizpůsobivých však posezení lákalo především v posledních měsících. Se zlepšením neměl pomoci ani zvýšený dohled strážníků nebo častější úklid místa.