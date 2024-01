/VIDEO/ Perný večer i ráno mají za sebou řidiči na jihu Moravy. Od pondělí osmé hodiny večerní bylo obtížné udržet se kvůli ledovce na silnici. Náročnou službu mají za sebou kromě policistů i řidiči brněnského dopravního podniku. Od večera se potýkali s námrazou trolejí a kluzkým povrchem.

Ledovka v úterý ráno na jihu Moravy potrápila chodce i motoristy. Na videu ulice v sídlišti Ptačina v Adamově na Blanensku. | Video: Deník/Jan Charvát

Tísňová linka na policejních služebnách zvonila téměř nepřetržitě mezi osmou a desátou večer. „Jihomoravští policisté přijímali prakticky každé tři minuty oznámení o událostech v souvislosti s počasím. Na silnicích v celém kraji už několik desítek minut pršelo a tvořila se ledovka,“ sdělil policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Jak doplnil, ve většině případů řidiči oznamovali problémy se sjízdností, případně drobné nehody, které se ve většině případů obešly bez zranění. „Pokud se lidé při nehodách zranili, nejednalo se o nic vážného,“ uklidnil Malášek.

Doprava na Blanensku

Situace se na silnicích mírně zklidnila až po desáté hodině. Problémy řidiči dále hlásili z komunikací nižších tříd a výše položených oblastí kraje, převážně z Blanenska, Brněnska a Vyškovska.

Největší problémy jsou ještě v úterý podle webu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje v okolí Blanska, Tišnova, Letovic a Boskovic, kde mají autobusy zpoždění od deseti do čtyřicetiminut, výjimečně až hodinu a některé spoje kvůli velkému zpoždění ani nejely. Vlakové spoje jezdí se zpožděním do dvaceti minut.

V úterý v brzkých ranních hodinách zaznamenali policisté další nehody. „Od pondělní devatenácté hodiny přijali jihomoravští policisté do čtvrté hodiny ranní osm desítek oznámení o událostech v souvislosti s počasím. Jen při několika nehodách došlo ke zranění, ta ale nebyla vážná,“ shrnul policejní mluvčí.

Podle sdělení mluvčího hasičů Jaroslava Mikošky jeho kolegové nevyjížděli k žádné události, zmiňované nehody si nevyžádaly jejich pomoc.

Ledovka komplikovala řidičům odjezd do zaměstnání. Zamrzlá auta rozehřívali a škrabali v úterý ráno déle než obvykle. Někteří cestu do práce odložili na později. Jako například pan Marek na sídlišti Ptačina v pětitisícovém Adamově na Blanensku. „Klouže to. Do práce zatím nepojedu, snad to bude dopoledne lepší a ledovka povolí. Dělám po stavbách v okolí. Pokusím se dojet alespoň na nádraží, pro manželku,“ řekl Deníku před půl osmou ráno muž.

Problémy v Brně

S následky počasí se potýkají řidiči brněnského dopravního podniku. „Od pondělního večera bojujeme se silnou námrazou. Dráty jsou plné ledu stejně jako silnice. Všichni naši zaměstnanci dělají vše, aby cestující dopravili tam, kam potřebují,“ sdělili zástupci dopravního podniku.

Kvůli námrazám na trolejích měly spoje večer i brzy ráno desítky minut zpoždění, některé linky se zpozdily i o hodinu. Aktuální informace najdou cestující na webu dopravního podniku nebo sociálních sítích.

Kvůli poškození trolejového vedení nejezdily v úterý ráno tramvaje mezi Semilassem a Řečkovicemi, z Hlavního nádraží do Komárova, v Bytrci z Rakovecké na Ečerovu a také byl mimo provoz trať na Stránskou skálu.

Posypové vozy Brněnských komunikací jezdily celou noc od večera až do půl šesté všechny vozovky by měly být v Brně sjízdné.

Ledovka na řadě míst stále přetrvává. „Velký pozor je nutné dávat dokud teploty nevyrostou. I teploty povrchů se stále drží na většině území pod nulou.Zejména v oblasti jižní Moravy a jižní Vysočiny spadlo za posledních dvanáct hodin i kolem deseti milimetrů mrznoucích srážek. Ledovka tak může být lokálně opravdu výrazná," varovali meteorologové po sedmé hodině ranní.