„Vedle toho radím imunitně oslabeným pacientům, jak zlepšit obranyschopnost proti infekcím či neustupujícím zánětům, což se daří šířit také přes články, dostupné pro veřejnost na internetových stránkách ordinace. Sektorově sloužím pro všechny regiony okresu Vyškov. Ordinace je jako služba ORL zdravotní péče volně přístupná, poskytovaná vyšetření i konzultace jsou v ní zdarma a funguje bez nutnosti objednání,“ popisuje.

Sama sice vyrůstala v Brně, ale ze Slavkova pochází její předek jménem Burget. „Jednalo se o francouzského vojáka, který přišel s Napoleonem a po bitvě tu už zůstal, čímž tehdy začala moje česko-francouzská rodová linie. Založením firmy zrovna zde se tedy symbolicky vracím do kraje mých předků,“ říká.

V Nemocnici u svaté Anny v Brně, kde předtím působila, si ještě ponechává částečný úvazek na klinice. „Před založením soukromé ordinace jsem tam pracovala přes patnáct let a získala tím velmi cenné znalosti, doktoráty a atestace. Věnovala jsem se tam také medikům, výzkumu a publikační činnosti, kterou ještě stále udržuji,“ vzpomíná.

Její nové působiště hned první rok ovlivnila koronavirová pandemie. „V nemocnicích se opakovaně ruší všechny plánované operace a namísto pooperačních oddělení vznikají takzvané covidové jednotky. Ambulantní provoz ale funguje a zhoubné nádory se operují nadále, ty odkládat nelze. Ve svojí soukromé ordinaci na poliklinice funguji po celou dobu epidemie naplno, podobně jako ostatní lékaři, kteří neomezovali provoz, aby tím nezhoršili dostupnost lékařské péče,“ připomíná Neuwirthová.

Všímá si změny v chování pacientů. „Pořád musíme mít na paměti, že ostatní nemoci nevymizely, jen nyní nejsou tolik vidět, a zejména starší lidé mají strach jít k lékaři i přes zavedená protiepidemická opatření. Situace by se však měla zlepšit po dostupnosti vakcíny,“ věří.

Rozčilují ji však konspirační teorie, které se v souvislosti s virem a vakcínou šíří mezi lidmi už od jara. „Lidská fantazie je nekonečná. Stran očkování se jako lékaři setkáváme se dvěma skupinami. Jednak jsou to dlouhodobí extrémisté odpůrci jakéhokoliv očkování včetně povinného u dětí, a tam je velmi složitá cesta, protože neuznávají odborné studie a historicky ani potřebu očkování, těch je ale naštěstí jen menšina. Druhou skupinu nyní tvoří často i inteligentní lidé, kteří se očkovat běžně nechávají, ale vakcíně proti Covid-19 nevěří,“ vysvětluje lékařka.

Podle ní se objevili kvůli nesmyslům a zkresleným informacím, které se hromadně šíří na internetu a sociálních sítích. Zatímco sami bez lékařského vzdělání nejsou schopni rozlišit co je pravda a co už ne. „U nich cesta je, a to přes důvěryhodná média a také přes lékaře, kteří jim popravdě vysvětlí podstatu vakcíny. Pomáháme jim překonat strach samozřejmě i vlastním příkladem, což si myslím funguje nejlíp, když pacient vidí, že i jeho lékař se nechal očkovat a žádné anténky 5G vysílače mu z hlavy nerostou, a dokonce ani neochrnul. Krátkodobá obrna lícního nervu byla ve studiích vzácně zaznamenána, ale odpůrce vakcinace zklamu, protože analýzou se zjistilo, že její procento se vůbec nelišilo od výskytu v běžné populaci, kde se objevuje také jako dočasná následkem běžného virového nachlazení,“ zdůrazňuje.

Zároveň připouští, že se sama přesvědčila, že s některými odpůrci nehne zkrátka nic. „Zmíním jen tyto dva příklady – nejdřív ústenky a poté očkování. Chirurgové nosí celodenně ústenku a dokážou se s ní soustředit i při velmi náročných operacích, ale méně inteligentní člověk se v ní prý dusí a trpí vážným nedostatkem kyslíku, který mu znemožňuje fungovat. Lékaři se také nechávají naočkovat hned jakmile je schválená vakcína, ale méně inteligentní člověk ji odmítá, protože prý byla vyvinuta příliš rychle, a to je podezřelé…. To ani nemluvím o různých vládních spiknutích, tajných složeních vakcíny, hromadné sterilizaci, změně DNA, očipovávání lidé skrze testování, šíření viru skrze 5G vysílače a podobně,“ vyjmenovává Neuwirthová.

Zmatky ve společnosti

Pokud si to nedají vzít, odpovědět už jim pak může maximálně slovy Cicera: „chybovat je v povaze člověka, ale jen hlupák na svém omylu setrvává.“ Vidí přitom, že i spousta inteligentních lidí někdy tápe a neví, což ještě více udržuje ve společnosti zmatky. „Toto je i důvod, proč když se mě na téma vakcinace proti COVID-19 někdo z laiků zeptá, nesnažím se argumentovat a nehádám se s ním o složení anebo o účinnosti vakcíny, kterému by stejně bez lékařského vzdělání těžko porozuměl, ale namísto toho mu odpovím, že má možnost volby mezi dvěma variantami – očkování anebo infekce. Třetí možná cesta schovávat se doma v izolaci mu moc dlouho fungovat nebude,“ pokračuje.

Každé rozhodnutí s sebou přináší určitá rizika. „Jako odmítač vakcíny můžete mít štěstí a projít infekcí bez následků, ale taky můžete mít smůlu a skončit jako moje kolegyně mladá lékařka, která má trvale poškozené plíce, a to i přesto, že byla před infekcí zcela zdravá bez rizikových faktorů a prodělala běžný COVID-19 zápal plic bez nutnosti hospitalizace. Nakazila se v době, kdy ještě nebylo dostupné očkování, neměla tedy jinou možnost. Vy ji ale již nyní máte a pokud se i přesto rozhodnete nenechat se očkovat, snažte se co nejvíce posilovat imunitu a být zdraví a štíhlí, protože jdete dobrovolně do velmi nebezpečné loterie,“ doporučuje Neuwirthová.

Sama je tedy velkou zastánkyní očkování. „U chřipky pochopím, když lidé váhají, ale u téhle vakcíny na COVID-19 nejistoty naprosto nechápu, a spolu se mnou je nechápou ani desítky mých kolegů, které znám, a kteří se po prostudování složení vakcíny nechali bez váhání naočkovat. Myslím, že když by se i v tom nejhorším případě objevily u někoho vedlejší účinky, které během pár hodin až dnů, jak víme vymizí, stojí to za to. V Česku dostupná vakcína je založena na RNA. Která je tedy velmi moderní, bezpečná, nastimuluje protivirovou imunitu a krátce na to z těla mizí,“ zdůrazňuje s tím, že nic jiného nedělá.

COVID-19 je tu podle Neuwirthové celoročně, proto se bude po uvolnění lockdownu šířit mezi těmi, kteří proti němu ještě nemají vytvořené ochranné IgG protilátky. „A tyto protilátky můžete získat buďto kontrolovaně neživou vakcínou s velmi malým rizikem vedlejších dočasných reakcí, které jsou u všech očkování zcela běžné a zvládnutelné, anebo nekontrolovatelně živým virem s velkým rizikem neovlivnitelných trvalých následků či dokonce úmrtí. U prodělané infekce navíc nemáte žádnou jistotu následné imunity, můžete pak dostat infekci i vícekrát ročně. Někteří pacienti totiž byli na plicním ventilátoru letos již dvakrát, jednou na jaře a podruhé na podzim, a opakovaně jsou zaznamenávány případy nevytvoření nebo poklesu IgG protilátek již měsíc po proběhlé nákaze,“ varuje.

Na několikaměsíční imunitu po infekci se nespoléhá, protože zejména starší anebo imunitně oslabení lidé nedokážou vytvářet protilátky dostatečně. „Dalším problémem je nadváha, se kterou se nyní potýká přibližně polovina naší populace, a která podle studií již sama o sobě zvyšuje riziko hospitalizace při COVID-19 o 113 procent a počet úmrtí na něj o osmačtyřicet procent, a to i u mladých jinak zdravých lidí. Nemluvě pak o známých přidružených onemocněních, které ještě více oslabují obranyschopnost. Zejména tedy pokud jste obézní, starší anebo jakkoliv chronicky nemocní, nehazardujte jen kvůli hlouposti jiných se svým vlastním životem,“ vyzívá.

Zmiňuje infekcionisty, podle kterých jsme schopni současnými metodami medicíny léčebně ovlivnit pouze dvacet procent průběhu COVID-19 onemocnění, zatímco zbytek jen doprovázíme. Lidé, kteří sice nejsou z rizikových skupin, ale ochranné protilátky ještě nemají, se mohou v budoucnu stát důvodem šíření infekce v budoucnu stejně jako nových omezení.

Lidé mají tendenci následky nemoci stále podceňovat, to je ale podle Neuwirthové pochopitelné. „Na jednotkách intenzivní péče nikdy nepracovali a odtam se z etických důvodů nevynáší do médií případy konkrétních úmrtí anebo invalidizace nakažených. Samozřejmě o to více pak v médiích dostávají prostor laici, kteří sice nikdy na covidové jednotce nebyli, zato o infekci, a dokonce i o očkování zasvěceně mluví, a to jen proto, že si něco někde vyčetli na internetu. Nejvíc nás lékaře pak udivují pseudoexperti, kteří veřejně demonstrují, všechno popírají, proti všemu bojují, jejich jediný cíl je hájení jejich vlastní osobní svobody nebo názoru nezávisle na tom, co se děje kolem, ale kdybyste se jich zeptali na náhradní reálné řešení, jak jinak tedy lidem pomoct, nevymysleli by nic,“ vysvětluje.

Co se týče následků infekce, setkává se v praxi čím dál častěji s takzvaným dlouhým covidem. To znamená, že některé z příznaků neodezní a trvají mnoho měsíců, zatím však nepřišly větší studie u kolika procent z pacientů trvale. Lidé například popisují neustupující stavy dušnosti, tlaky na hrudníku, únavu, zamlžené vědomí, bolesti hlavy anebo ztrátu čichu.

U vážnějších následků, které se týkají pacientů po propuštění z jednotek intenzivní péče, se hromadí případy dušnosti následkem projizvení plic, hrozí tak vývoj chronické obstrukční plicní nemoci. „Jiným se zase může následkem silného zánětu vyvinout zvýšená reaktivita dýchacích cest, tedy bronchiální astma. Vedle toho si čím dál více pacientů po hospitalizaci stěžuje na neustupující těžkou únavu a na zamlžené až zpomalené myšlení. Bylo to potvrzené i studiemi, že dochází ke snížení IQ testů poškozením mozku. Samozřejmě během nadměrného silného zánětu, tzv. cytokinové bouře, typické pro COVID-19 virózu, může dojít až k multiorgánovému selhání,“ dodává Jana Neuwirthová.