/FOTO, VIDEO/ Do venkovní areálu vyškovského aquaparku zamířili ve čtvrtek první letošní návštěvníci. Provozovatelé ho v deset hodin dopoledne po nezbytných přípravách otevřeli. „Tentokrát tady nemáme oproti minulé sezoně žádné novinky, ale přeje nám pěkné počasí. Věřím, že to ocení i naši návštěvníci,“ komentoval ředitel Správy majetku města Vyškov Jaroslav Hastík.

Venkovní část vyškovského aquaparku. | Video: Deník/Jakub Dostál

Areál je přístupný přes léto ve všední dny od desíti do devatenácti hodin a o víkendech od devíti dopoledne do osmi večer. Důležitou podmínkou provozu je však také aktuální přízeň počasí. Dospělí zaplatí za celodenní vstupné sto padesát korun, mládež do osmnácti a penzisté zaplatí sto třicet, zatímco děti do šesti let mají přístup za padesát korun. Levnější vstupenky pak mají například zájemci, kterým stačí třeba jen dopoledne.

Letní část aquaparku je už dva roky po nákladné rekonstrukci. Velkou atrakcí je tady mimo jiné i žlutá skluzavka složená ze tří drah, která je přes šestnáct metrů dlouhá.

Provozní doba letního areálu:

V případě příznivého počasí

Po - Pá 10.00 - 19.00 hod.

So - Ne 09.00 - 20.00 hod.

Samotný bazén nabízí kromě plaveckých drah také rekreační část s masážními trysky, vodní stěnou, houpacím zálivem či vodními chrliči.

Zdroj: Deník/Jakub Dostál