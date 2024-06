Oficiální zahájení sezony na letním areálu Aquaparku Vyškov oznámili provozovatelé od pondělí třetího června. Záleží však na počasí, které v uplynulých dnech nebylo tak příznivé. „Dnes jsme už měli nějaké objednávky, ale nepředpokládám, že by návštěvníci ještě chodili,“ komentoval v pondělí ředitel Správy majetku města Vyškov Jaroslav Hastík.

Takto vypadal letní areál v aquaparku ve Vyškově v době po rekonstrukci. | Video: Deník/Jakub Dostál

Provozní doba je tady v případě příznivého počasí ve všední dny od desíti do devatenácti hodin, zatímco o víkendu od devíti do dvaceti hodin. „Oproti loňsku nemáme žádné změny,“ doplnil Hastík.

Dospělí zaplatí za celodenní vstupné sto padesát korun, mládež do osmnácti a penzisté zaplatí sto třicet, zatímco děti do šesti let mají přístup za padesát korun. Levnější vstupenky pak mají například zájemci, kterým stačí třeba jen dopoledne. Ceny jsou v porovnání s minulou sezónou stejné.

Letní část aquaparku je už tři roky po nákladné rekonstrukci. Velkou atrakcí je tady mimo jiné i žlutá skluzavka složená ze tří drah, která je přes šestnáct metrů dlouhá. Samotný bazén nabízí kromě plaveckých drah také rekreační část s masážními trysky, vodní stěnou, houpacím zálivem či vodními chrliči.