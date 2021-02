Není jediný. Myšlenka, která se rodí nyní v hlavách představitelů obcí i ministerstva školství pramení z obav kvůli zmeškané klasické výuce během pandemie. „Online výuka není v žádném případě tak plnohodnotná jako ta klasická ve škole. Přestože nás vyučující uklidňují, že děti zvládají osnovu stejně dobře, jako kdyby chodily do školy, vidíme, že se jim učivo nedostalo úplně pod kůži,“ uvítala by prázdninové doučování matka dvou školáků Yveta Novotná z Brna.

Podle Groise by letní škola byla dobrovolná. „Chceme připravit páteřní systém škol, které by tuto službu zajistily. Vše bude záviset na dohodě s řediteli, zájmu rodičů a epidemiologické situaci. S řediteli o tom budeme jednat ve středu,“ uvedl Grois.

Optimálně by se podle něj mohly kurzy pořádat na konci prázdnin. „Třeba posledních čtrnáct dnů před zahájením školního roku. Vždy dopoledne a přímo tam, kde žáci školu běžně navštěvují. Aby byli v klasickém kontaktu s učitelem a podařilo se jim alespoň trochu dohnat, to co promeškali a volně přešli do výuky,“ plánuje místostarosta Znojma, který má školství na starosti.

Dobrovolníci a studenti

Ohlasy rodičů jsou podle Groise pozitivní. Školy si ale lámou hlavu s tím, jak zajistit organizaci prázdninových workshopů. „Začínám zjišťovat zájem dobrovolníků z řad učitelů, kteří by výuku zajišťovali. Problém je, že o prázdninách si mají vybírat dovolenou. Možností by byli studenti pedagogických fakult, kteří by si tak mohli vykonávat i praxi,“ zvažuje ředitelka základní školy Mládežnická ve Znojmě Romana Loydová.

Také ona vidí, že čím je online výuka delší, ztrácí žáci motivaci k učení. „Pokud ale vidíme, že má někdo s výukou problém, třeba kvůli připojení, navrhujeme, aby přišel do školy a učivo třeba s pomocí naší asistentky probral. Celkově si ale myslím, že z osmdesáti procent zvládáme učivo v pohodě,“ dodala Loydová.

Prázdninové doučovací kurzy pro žáky:



Navrhuje je ministerstvo školství i představitelé obcí.

Vše ale záleží na dobrovolnosti učitelů v době prázdnin.

Variantou je výpomoc studentů pedagogických fakult.

Důvodem jsou mezery ve výuce kvůli online výuce.

Ministerstvo školství pořádalo letní doučovací kempy už v loňském roce.

Letos chce navíc podpořit například obce při zřízení příměstských doučovacích táborů i individuální doučování pro ty, kteří to potřebují nejvíc.

Prázdninové doučovací kurzy zvažují i ve Vranovicích na Brněnsku. „Učitele, kteří by se doučování ujali, by platila obec, rozpočtu školy by se to nijak nedotklo. Účast žáků i učitelů by byla samozřejmě dobrovolná,“ potvrdil starosta obce na Brněnsku Jan Helikar s tím, že o nabídce už jednal s ředitelem školy.

Letní doučování žáků podpoří i ministerstvo školství. „Stejně jako v loňském roce připravujeme letní doučovací kempy. Letos se je ale budeme snažit podpořit ještě masivněji,“ uvedl mluvčí ministerstva Ondřej Macura.

Zvýšenou pozornost chce ministerstvo věnovat žákům a studentům, které se nepodařilo plně zapojit do do distančního vzdělávání. Definitivní podobu pomoci zveřejní v březnu. „Zvažujeme více variant, či jejich kombinace. Může to být podpora obcí pro vytvoření příměstských vzdělávacích a volnočasových aktivit, existujících pobytových a příměstských táborů, až po možnosti individuálního doučování pro ty nejpotřebnější,“ nastínil Macura.

Do takzvaných letních kempů ministerstva se loni přihlásilo na 180 škol z celé republiky, stály zhruba 14 milionů korun.