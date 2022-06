„Ještě v červnu dokončíme kompletně úsek na ulici Kollárova až po křižovatku s ulicemi Špitálská a Brněnská. Završíme práce také na části ulice Bučovická od křižovatky s Tyršovou, Lidickou a Husovou až po křižovatku se Slovanskou. Na to navážeme opravou úseků na Špitálské a pokračovat budeme dál i v Bučovické směrem ke křižovatce se silnicí I/50,“ slíbil za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje Richard Pokorný.

S omezeními se dočasně smíří také místní obyvatelé ve Špitálské, Brněnské nebo Zámecké ulici. „V tuto chvíli pokračujeme v pracích dle harmonogramu, abychom dodrželi termín dokončení a předání stavby dle smlouvy. Ta obsahuje datum třicátého listopadu letošního roku,“ ujistil v pondělí Pokorný.

Řidiči i nadále počítají se slepou odbočkou u supermarketu Penny, do města zamíří především po obchvatu přes kruhovou křižovatku u Lidlu. „Stavební práce ve Špitálské potrvají do konce října. Výsledkem bude nejen opravená silnice, nová parkovací stání, úprava křižovatky, ale také zcela nový přechod u Penny a veřejné osvětlení. Průtah městem bude zcela průjezdný až na konci tohoto roku. Po Špitálské bude potřeba oprava posledního úseku od kruhové křižovatky po Nerudovu v okolí prodejny Cyklo Kyjovský,“ potvrdila mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

Rousínovští si připomenou osm set let od první zmínky. Vyhlíží týdenní festival

Stavaři pokračují do čtvrtka s asfaltováním Bučovické ulice. Vyžádali si striktní zákaz vjezdu, místní obyvatelé nemají dočasně zajíždět ani ke svým nemovitostem. Ulice Kollárova bude od příštího pondělí i nadále slepá, zatímco uzávěra se přesune ke křižovatce s Brněnskou. Obyvatelé Zelnice nově zajedou do sídliště i ulicí Slovákova. Ve Špitálské bude od příštího týdne zhruba do konce října zákaz vjezdu mimo vozidla stavby a další výjimky, platný zůstane po celou dobu také zákaz zastavení. Po domluvě se stavbou bude možný příjezd k nemovitostem po vyfrézované silnici. Svoz odpadu zajistí popeláři na obvyklých místech.

V Nerudově skončí od dvacátého června zákaz parkování na silnici. Lomená bude průjezdná, ale řidiči z ní odbočí pouze doleva směrem do Slovákovy. Na Brněnské pak najdou značku "slepá ulice". „Bude zobousměrněná tak, aby obyvatelé vyjížděli do Koláčkova náměstí. V úseku od náměstí bude platit také zákaz zastavení. Zámecká ulice již nebude průjezdná a ze strany od Penny dostane označení jako slepá. Zůstane platný zákaz zastavení,“ přiblížila Slámová.

Od třicátého června bude otevřený úsek Bučovické od Lidické ke Slovanské. Stavaři se posunou do části od benzinové stanice po křižovatku do Němčan. Řidiči tady projedou pouze směrem od města. K průmyslové zóně a do Auto Bayer dorazí pouze ze Slavkova. „Ze silnice v ulicích Čelakovského a Smetanova oproti tomu zmizí zákazové značky a ulice už nebudou oficiální objízdnou trasou,“ dodala mluvčí Slavkova.

Traktoriáda nabídla soutěže v tahání těžkého břemene i jízdy zručnosti

V červenci čeká řidiče v regionu ještě další uzavírka na I/50, většinu května se přitom smiřovali s dlouhou objížďkou kvůli opravě na úseku padesátky z Bučovic do Nesovic. „V tuto chvíli je už opravený a od konce minulého týdne průjezdný bez omezení. V červenci se přesuneme do dalšího úseku I/50 v délce více jak tří a půl kilometru mezi Křižanovicemi a Bučovicemi. Přesný termín zahájení prací a související dopravní omezení ještě včas upřesníme,“ dodala mluvčí státních silničářů Lucie Trubelíková.

Stanovili už předběžnou objízdnou trasu. „Pro vozidla do tří a půl tuny povede přes Slavkov u Brna, Nížkovice, Žarošice a Archlebov a zpátky k I/50 po II/431 přes Ždánice až do Bučovic. Celková délka trasy bude šestatřicet kilometrů,“ připomněl Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.