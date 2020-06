Dělníci dokončili stavební práce ve víceúčelovém bazénu vyškovského akvaparku. První zájemci si tam však zaplavou nejdříve v září.

Stavební práce u víceúčelového bazénu vyškovského akvaparku jsou hotové. Rekonstrukce venkovního areálu pokračuje. | Foto: město Vyškov

Rekonstrukce celého venkovního areálu pokračuje. „Termín uvedení do provozu se nejspíš zpozdí o osmadvacet dní. Požádali nás o to zhotovitelé, ještě ho schválí radní. Souvisí to s koronavirovou krizí, protože některé komponenty je nutné dovážet například ze Španělska,“ uvedl vyškovský starosta Karel Jurka. Právě omezení nejen pohybu lidí, ale i pohybu zboží, tak zkomplikovala situaci stavbařů pracujících na bazénu, ale i na nových vodních atrakcích.