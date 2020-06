Bez roušek, v obvyklém provozu. Prohlídka slavkovského zámku bude o letních prázdninách ještě příjemnější než v posledních týdnech. „Jsme velmi rádi, že situace je natolik stabilizovaná, aby návštěvníci mohli navštěvovat náš zámek i akce bez nějakých výraznějších omezení. Samozřejmě stále provádíme pravidelné čištění, hygienická opatření a další potřebné pro bezpečnost a pohodlí návštěvníků, ale červencové odrouškování již slibuje, že si nadcházející akce užijeme naplno,“ uvedla ředitelka zámku Eva Oubělická.

Slavkovský zámek. | Foto: archiv Deníku

Už nyní se provoz vrací více méně do normálu i s ohledem na zájem návštěvníků o prohlídky. „Sice nám to ztráty minulých měsíců nevrátí, ale je důležité, že nás naši fanoušci a návštěvníci podporují a našli si opět cestu do kulturních objektů,“ řekla Oubělická.