Může to takhle fungovat. Chladící účinek jednoho vzrostlého stromu odpovídá výkonu zhruba deseti běžných klimatizací. Zatím však nemáme zprávu o tom, že by ji lidé tímto způsobem využívali. Aplikace po vyfocení pozná, o jaký druh stromu se jedná. Uživatelé si ji tak nejvíce oblíbili zejména kvůli tomu. Od jiných rozpoznávacích aplikací se však liší právě tím, že jim ukáže nějaké informace navíc. Proto ji nabízíme také školám. Aplikace totiž často zaujme právě učitele, kteří ji chtějí využít pro výuku přírodopisu. Sloužit však může také pro zpestření rodinného výletu. Máme zkušenost, že ji hojně využívají děti ve věku zhruba dvanácti let.

Co všechno aplikace dokáže zjistit a co já jako uživatel pro to musím udělat?

Jak už jsem říkala, aplikace po vyfocení pozná, o jaký druh stromu se jedná. Kromě toho poskytuje údaje o tom, kolik strom v létě odpaří vody, jak moc díky hustotě koruny stíní, a díky tomu na příkladu klimatizací spočítá jeho ochlazovací funkci. V aplikaci je dále možné navštívené stromy zanášet do mapy nebo si z nich vytvářet vlastní herbář. Navštěvovat a vytvářet si vlastní kolekci mohou uživatelé také ze stromů už zavedených v mapě. V aplikaci pak uživatelé získávají body za přidání nových stromů, jejich opakovanou návštěvu nebo jejich zalévání. Sdílet mohou rovněž informace o jejich stavu.

Zdroj: Youtube

Musí se uživatel speciálně přihlašovat?

Aplikaci je možné používat s přihlášením i bez přihlášení. Bez přihlášení pouze rozpoznává stromy, jakmile se však do ní uživatel s pomocí Google účtu nebo Facebooku přihlásí, otevřou se mu i další funkce. Jediné, co k jejímu fungování potřebuje, je však internetové připojení, povolené sdílení údajů o poloze svého mobilního telefonu a mobilní fotoaparát, kterým uživatel strom podle návodu vyfotí.

Proč si oblíbené stromy navíc ukládat, když už je mám zaznačené v mapě?

Do mapy uživatel může přidat jakýkoliv strom. Ve chvíli, kdy se mu však daný strom líbí, pouze jej po označí jako svůj oblíbený. Ten se mu následně přesune do jeho vlastního herbáře a uživatel se tak k němu může opakovaně vracet a navštěvovat jej. Informace o něm bude mít uložené snáz, než kdyby ho musel pokaždé znovu hledat v mapě.

Aplikace Tree Check.Zdroj: Deník/Tereza HálováPo nasbírání určitého počtu bodů se uživatelům za odměnu otevřou příběhy o stromech. Co si pod tím lze představit?

Jedná se o unikátní příběhy o stromech, jejich funkci a podobně. Unikátní proto, že jsou napsané pouze a přímo pro naši aplikaci. S přibývajícími body se otevírají jednotlivé kapitoly, které jsou uživatelům jinak nepřístupné. Pro uživatele to tak může být hezká motivace.

Aplikaci nyní představujete v novém a vylepšeném hávu. Co nabídne?

Aplikace má za sebou loňskou první sezónu. Spustili jsme ji na jaře a fungovala do konce vegetační sezóny někdy na podzim. Na základě toho jsme byli schopni přes zimu vyhodnotit některé chyby a opravit je, ale přidat i nové funkce, které v ní dosud chyběly. Nyní tak představujeme novu aktualizovanou verzi naší aplikace. Uživatelé mají k dispozici lepšího průvodce aplikací, aby tak snadněji pochopili, co mají dělat, nebo co které funkce nabízejí. Aplikace nově nabízí také přehledné znázornění novinek a uživatelé se tak mohou dozvědět něco z aktuálního dění o stromech, různých soutěžích, dotačních programech a podobně. Přibylo rovněž označení speciálních druhů stromu – Stromů roku, Stromů hrdinů či památných stromů. Přidali jsme také možnost, že pokud zrovna uživatelé nemají přístup k internetu, mohou si snímek stromu uložit do galerie a zjistit o něm více, až se připojí. Do budoucna by měli mít uživatelé příležitost upravit a zpřesnit polohu stromu

Aplikaci Tree Check najdete ZDE

Kolik lidí aplikaci využívá?

Aplikaci má aktuálně staženou okolo 22 tisíc lidí. Od doby, co jsme ji spustili v aktualizované verzi, jsme zaznamenali nárůst ve stahování. Jsme proto zvědaví, kam se číslo posune.

Stahují ji lidé pouze v Brně nebo v celé České republice?

Stahují ji lidé po celé České republice a dokonce i v zahraničí. Aplikace je totiž zaměřená na středoevropské stromy, takže jí stahují také uživatelé ze Slovenska, Polska, Maďarska či Německa.

Jak se aplikace zrodila?

Myšlenka vznikla už v roce 2015, kdy se vymýšlel projekt, jak naučit obce něco o modrozelené infrastruktuře a proč je ve městech potřeba. Vznikl tak projekt Life Tree Check, který radil obcím, jak tuto infrastrukturu podporovat. Vyvinul se navíc software, který už byl odborným plánovacím nástrojem. Jedním z výstupů byl mimo jiné nápad, jak probudit zájem veřejnosti o stromy. Tak se zrodila mobilní aplikace Tree Check. Aplikace obdržela podporu evropského dotačního programu Life.