„Pokud neměly dosud kam jít, tak nebudou mít ani nadále. Kdo má práci a vychází s platem, raději bydlí v bytech," popsala Garbuzová.

Především u uprchlíků, kteří nemají stálou práci a vydělávají si například jen brigádně, podle ní panuje velká nejistota a obavy z budoucnosti. „Zatím nemáme zkušenosti a čekáme, jak to u každého jednotlivce dopadne. Mnozí se ale už teď vracejí na Ukrajinu, protože nezvládnou bydlení," sdělila Garbuzová a dodala, že nejbližší spoje na Ukrajinu jsou zpravidla vyprodané.

Odliv uprchlíků potvrdil také mluvčí Brna Poňuchálek. Podle něj se ale nemusí bát, že by v případě neschopnosti splácet nájemné například ve zmíněných židenických kasárnách skončili bez střechy nad hlavou. „Ani jednou se nestalo, že by klient skončil na ulici. To máme podchyceno a jsme připraveni tomu zabránit," ujišťoval.

Z celkového počtu bezmála šestatřiceti tisíc ukrajinských uprchlíků, kteří momentálně pobývají v Jihomoravském kraji, se změny v bezplatném ubytování zatím přímo dotkly jen menší části z nich. „V námi zajištěných ubytováních bylo v Jihomoravském kraji před změnami přibližně 5 200 uprchlíků. Po 1. červenci je jich v těchto ubytovacích kapacitách přibližně 2 600," uvedl mluvčí Jihomoravského kraje Petr Holeček.

Velká část Ukrajinců přestala nouzového ubytování užívat již dříve, když si našli zaměstnání. Například provozovatel ubytovny v Letovicích na Blanensku, Petr Zoubek, poskytoval už před novelou zákona bezplatné ubytování jen sedmi lidem. „Jde o jednoho člověka, který je hluchoněmý a asi šest dětí. Ostatní jsou zaměstnaní a ubytování jim hradí agentura nebo firmy," popsal Zoubek.

Cílem změn v sociální podpoře uprchlíků je podle mluvčího Holečka její větší adresnost a vytváření motivace pro lidi, kteří mohou být aktivní na trhu práce. „Sociální zabezpečení uprchlíků je věcí příslušných státních institucí a nyní je třeba v praxi ověřit funkčnost nastaveného modelu. A to i s přihlédnutím k tomu, že se nikdy v historii České republiky podobný systém nevytvářel," sdělil.

Změny v podpoře uprchlíků z Ukrajiny od 1. července 2023

Humanitární dávka

Změna výše, rozlišení zranitelných a nezranitelných osob.

Nově bude pojata jako příspěvek na životní potřeby a zároveň jako příspěvek na bydlení. Současně dojde k zohlednění veškerch příjmů a případných úspor. Odvíjet se budou od životního a existenčního minima.

Příspěvek pro solidární domácnost

Částky související s bydlením budou nově poskytovány přímo cizincům s dočasnou ochranou společně s humanitární dávkou.

Změny se budou týkat také státního humanitárního ubytování, které bude nadále bezplatné pouze 150 dní po udělení dočasné ochrany a po této době bude bezplatné pouze pro zranitelné osoby.

Zdroj: MPSV

