Lidé nosí na bučovickou radnici dárky, rozveselí děti z ohrožených rodin

Dárky rozveselí děti ze sociálně ohrožených rodin z Bučovic a okolí. Lidé je nosí pod vánoční strom ve vestibulu bučovické radnice, na podatelnu městského úřadu nebo do Informačního a kulturního střediska. Čas na to mají už pouze do úterý.

Zabalené dárky se jménem, pohlavím, případné s krátkým přáním, umisťují zájemci také pod vánoční strom ve vestibulu bučovické radnice. | Foto: archiv Deníku

„Dárky přinesou už zabalené. Připíší k nim pouze pohlaví a věk dítěte dle toho, pro koho je věc vhodná. Mohou ale připojit i pár řádků nebo přání. Evidenci a předání pak mají na starosti pracovnice sociálního odboru," informoval zastupitel Bučovic Josef Bouda. Bučovičtí čerpají inspiraci ve Slavkově, kde podobnou akci uskutečnili s velkým ohlasem i minulý prosinec a letos ji znovu opakují. Jejich cílem je, aby děti alespoň na Štědrý den nemuseli myslet na jejich obtížnou situaci. „Chceme, aby se z toho u nás stala nová tradice. Zájem lidí je přitom obrovský. Úřednice vybraným rodinám dárky doručí už příští týden tak, aby je jejich děti našly pod stromečkem," dodal Bouda. Ve Slavkově pak lidé obdarují místní děti ještě do pondělí. Zabalený dárek se jménem příjemce, která najdou na webovém seznamu, tam pokládají na chodbě staré radnice. Každé ze čtyřiatřiceti vybraných dětí má už podle online evidence alespoň jeden dárek zajištěný, projekt tak úspěšně navazuje na loňský úspěch.