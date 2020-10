„Jako na zavolanou tedy přichází informace, že pobočka Zásilkovny byla zřízena v místním květinářském stánku před hasičskou zbrojnicí,“ informovali z vedení radnice na facebooku Obec Pustiměř.

Dotazníkové šetření začali v Pustiměři provádět 7. září. Možnost vyjádřit, jaké by měly být priority obce, mohli lidé až do 21. září. Program rozvoje plánuje radnice na pět let. Od roku 2021 do roku 2026. „Umožní nám lépe využít peněz, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů,“ zdůvodnil starosta Vlastimil Smékal.