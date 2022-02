Za pravdu jí dala také Marcela Čermáková. „O Lidlu, respektive o jakékoliv konkurenci tamního Penny, sní všichni už roky. Současné nakupování je tak bídné, že preferuji kromě Vyškova i Brno nebo Slavkov,“ tvrdila. Ocenila zvláště Slavkov u Brna, který nabízí po intenzivní výstavbě z posledních let výběr hned ze tří velkých řetězců.

Informace o plánech společnosti v Rousínově potvrdil také starosta města Jiří Lukášek. „Zatím je to ale zcela v počátcích. Vyhlédnutá je už konkrétní lokalita a pokračují jednání se soukromým vlastníkem. Město se nepodílí na pokrytí nákladů a ani neposkytuje pozemky,“ zdůraznil Lukášek.

Řetězec si vyhlédl prostor poblíž kruhového objezdu na Slavkovské ulici, minulý rok v březnu přitom otevřel novou prodejnu také ve Slavkově u Brna. „Celkem jich v celé zemi provozujeme už 264. Jejich součástí bývá i prostorné parkoviště včetně vyhrazených stání pro rodiny s dětmi,“ komentoval mluvčí Lidlu Tomáš Myler.

Možné rozšíření konkurence hodnotil Lukášek jako přínos pro Rousínov. „Jsou tady již prodejna Penny a další dva menší obchodní domy na náměstí stejně jako jiné menší obchody. Dle reakcí lidí je ale cítit, že místní obyvatelé konkrétně Lidl vítají. Nevím zda je to kvůli kvalitě zboží, nebo jestli očekávají konkurenci a větší výběr,“ uvažoval starosta.

Připomněl ale, že do otevřené prodejny zbývá ještě dlouhá cesta. „Platí to v horizontu zhruba dvou let, kdy bude možné prodejnu otevřít. Zahrnuje to územní rozhodnutí, stavební povolení a samotnou výstavbu,“ dodal rousínovský starosta Lukášek.

Prodejna Penny je v Rousínově otevřená už jedenáct let, fungovala tam jako první podobný řetězec. „Řada našich prodejen se nachází mimo jiné i v menších městech jako právě Rousínov, kde jsme pro místní také významným zaměstnavatelem. Neustále pokračujeme v budování nových prodejen, díky čemuž upevňujeme naší pozici řetězce s největším počtem prodejen v tuzemsku,“ komentoval mluvčí řetězce Tomáš Kubík.

Postup konkurence nekomentoval. „Svým zákazníkům ale dlouhodobě nabízíme širokou nabídku zboží včetně řady produktů v akčních nabídkách s výraznou slevou. Naši zákazníci se mohou spolehnout na to, že i letos se budeme snažit o udržení cen veškerého zboží na co nejnižší úrovni,“ dodal Kubík.