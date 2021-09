Lidé se zapojili do pátrání. "Za pomoci sociálních sítí jsme měli vcelku přehled, kde se Coco pohybuje. Přicházela spousta zpráv o přejetých liškách na silnicích, naštěstí se nikdy nejednalo o Coco. Všem, kteří se snažili pomáhat moc děkuji," uzavřel Radomil Holík.

"Na první pohled jí nic není, žádné oděrky nebo viditelné šrámy nemá. Dnes ji ještě prohlédneme podrobněji," informuje majitel a pokračoval: "Byla hodně unavená. Cestou domů pospávala v autě, jakmile jsme ji dali do kotce, napila se a hned usnula."

"Coco se celou dobu pohybovala v blízkosti místa kde se v sobotu ztratila. V okolí železniční trati u Chvalkovic jsme nastražili lapací zařízení a obětovali jsme slepici. Ve středu jsme našli slepici zardoušenou a bez hlavy. O den později se Coco vrátila a vlezla do sklapovací pasti," popsal odchyt svého zvířecího mazlíčka Radomil Holík.

Neodolala hladu. Pět nocí ve volné přírodě v okolí Chvalkovic na Hané strávila prostějovská poloochočená liška Coco, než ji přemohl hlad a nechala se chytit do sklopné pasti. Neodolatelným lákadlem pro ni byla nastražená slepice.

