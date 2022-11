Seskoky padákem i slanění z vrtulníku. Takto probíhal výsadkový kurz ve Vyškově

PŘEHLED AKCÍ:



* 8.11. v 17.00 hodin: Zábavná geometrie, hra s tvary a čísly (pro děti od 8 do 12 let).



* 15.11. v 15.00 hodin: Pohádka O malém medvědovi (pro děti od 3 let).



* 29.11. v 17.00 hodin: Zajímavosti z vesmíru (pro děti od 8 let).



* Každé úterý a pátek od 18.-20 hod.: pozorování noční oblohy.

Do hvězdárny zájemce následující měsíc zve na četné akce, například osmého listopadu dorazí od pěti hodin odpoledne rodiny s dětmi. „Čeká nás nový program s názvem Zábavná geometrie pro účastníky od osmi do dvanácti let. Patnáctého listopadu pak budeme s nejmenšími dětmi poslouchat pohádku O malém medvědovi. Devětadvacátého navíc zahloubáme s dětmi od osmi let nad zajímavostmi z vesmíru,“ vyjmenovala Patáková.

Na programy se zájemci objednávají předem na telefonu 602 596 209. Hvězdárna je jinak v listopadu otevřena v úterý a pátek od osmnácti do dvaceti hodin, kdy využijí příležitosti k pozorování noční oblohy.