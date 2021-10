Lodě nyní čeká pravidelná zimní údržba. Kapitáni na pár měsíců odloží uniformy a pustí se do oprav. „Po vytažení lodí na břeh provedeme kontrolu a servis lodí. Demontujeme baterie, zkontrolujeme odvodnění, podponorové části plavidel, kormidelní a požární systémy a ovládací elektroniku. Dále nás čeká tradičně obnova venkovních nátěrů a palubního vybavení,“ sdělil vedoucí lodní dopravy Martin Ecler.

Tešil ji letošní velký zájem o plavby. „Během šesti měsíců jsme svezly 286 tisíc cestujících, což je vůbec nejvíce od osmdesátých let minulého století,“ radovala se Tomaštíková.

Už šestou sezónu doprovází cestující na palubách lodník Václav Kovařík. „Je to skvělá práce, která mě hřeje u srdce. Baví mě to, protože pracuji v přírodě a je tu klid,“ rozplýval se lodník vítající pasažéry.

Závěrečnou plavbu letošního roku si s dětmi užil Pavel Železný, který bydlí v brněnské Bystrci. „Přišli jsme sem náhodou. Když jsme zjistili, že dnes sezóna končí, tak jsme se naposledy svezli. Bylo to pěkné,“ řekl muž na místě redaktorce Deníku Rovnost.

