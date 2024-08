/FOTO, VIDEO/ V Lovčičkách ve čtvrtek pokračují jednání o osudu místní sokolovny poté, co se v pondělí během rekonstrukčních prací zřítila jedna z jejích vnějších stěn. Centrum kulturních akcí a sportu obce ve středu zhlédl statik, vedení obce o dalším postupu jednalo do půlnoci.

Podle místostarosty Lovčiček Pavla Panáčka se v budově konaly všechny kulturní akce obce. „My žádnou jinou budovu podobných rozměrů nemáme. Bývaly tam hody, košt vína, sportovalo se tam, prostě všechno," sdělil Panáček.

Bez slov a v šoku zůstali v pondělí místní obyvatelé. „Je to smutná záležitost a s ostatními obyvateli jsem o tom tak nějak nemluvila. S údivem se na to každý díval a co na to vlastně můžete říct?" vyjádřila se Jitka Hrozková, která má naproti sokolovně květinářství.

Podle Panáčka by lidé chtěli novou sokolovnu a náhradu za zřícenou budovu v obci nemají. „Nic tak velkého tady není. Maximálně můžeme některé akce přesunout do venkovních prostor, ale vstup do prostor sokolovny stavební úřad všem zakázal," dodal místostarosta.